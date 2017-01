Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka dosiahol vlani rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 30. januára (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka sa vlani pravdepodobne zvýšil na rekordných 297 miliardy USD (278,06 miliardy eur). Uviedol to dnes mníchovský inštitút Ifo. Ak sa tieto údaje potvrdia, Nemecko predbehne aj Čínu, ktorá doteraz viedla v rebríčku krajín s najvyšším prebytkom platobnej bilancie.Hodnota nemeckého prebytku zodpovedá 8,6 % celkového výkonu jeho ekonomiky. To znamená, že vláda v Berlíne opäť porušila odporúčania Európskej komisie (EK), podľa ktorých by prebytok bežného účtu platobnej bilancie nemal prekročiť hranicu 6 % z celkového výkonu jednotlivých ekonomík.Na porovnanie, v roku 2015 vykázalo Nemecko prebytok 271 miliardy USD.EK aj USA opakovane vyzvali Nemecko, aby podporilo domáci dopyt a import. To by pomohlo zmierniť nerovnováhu v svetovej ekonomike a podporilo rast globálneho hospodárstva, vrátane ekonomiky eurozóny.Nemecko však akúkoľvek kritiku v tomto smere odmieta. Tvrdí, že už podporilo domáci dopyt, a to zavedením minimálnej mzdy v roku 2015 a súhlasilo so výrazným zvýšením dôchodkov v minulom roku.Okrem toho vláda v Berlíne vlani zvýšila výdavky na cesty a digitálnu infraštruktúru, aj na žiadateľov o azyl a neporušila pritom svoj sľub, že udrží vyrovnaný rozpočet.Ifo predpovedá, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Číny vlani dosiahol "len" 245 miliárd USD v dôsledku slabého exportu. To ostro kontrastuje s odhadmi z USA, ktoré by podľa Ifo mali za minulý rok vykázať schodok bežného účtu vo výške 478 miliárd USD.A to je najnovší odhad nemeckého prebytku z dielne Ifo nižší, ako predchádzajúcich 310 miliárd USD.Nemecký vicekancelár Sigmar Gabriel minulý týždeň povedal, že vlaňajší rekordný prebytok bežného účtu sa tento rok zrejme zníži, pretože globálny obchod spomaľuje, zatiaľ čo silný domáci dopyt podporuje rast nemeckého importu.Tempo rastu inflácie v Nemecku sa v januári pravdepodobne opäť zrýchlilo a prvýkrát za viac ako štyri roky zrejme dosiahlo cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia na úrovni 2 %. Vyplýva to z predbežných údajov z najväčších spolkových krajín.To zrejme povzbudí politickú diskusiu v Nemecku o ukončení voľnej menovej politiky ECB.Podľa predbežných údajov, v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie - Vestfálsko sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v prvom mesiaci tohto roka zrýchlilo na 2,1 % z decembrových 1,9 %. Severné Porýnie - Vestfálsko sa podieľa približne tretinou na výške indexu spotrebiteľských cien v celom Nemecku, preto hodnoty z tejto spolkovej krajiny ekonómovia pozorne sledujú.Sasko zaznamenalo nárast spotrebiteľských cien v januári o 2,3 %, Hesensko o 2,4 %, zatiaľ čo v Bavorsku a Brandenbursku ceny tovarov a služieb stagnovali v oboch prípadoch na úrovni 1,7 %.Analytici na základe týchto údajov predpovedajú, že neharmonizovaná miera inflácie v celom Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, sa v januári zvýšila na 2 % z decembrových 1,7 %.