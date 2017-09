Prebytok na trhu s ropou sa znižuje, rastie dopyt v Európe aj USA

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Prebytok na globálnom trhu s ropou sa začína znižovať. Dôvodom je nárast dopytu v USA a Európe, ktorý je prudší, než sa čakalo, rovnako ako pokles produkcie, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).IEA, ktorá koordinuje energetické politiky priemyselných krajín, zvýšila svoju prognózu rastu dopytu v roku 2017 na 1,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 1,5 milióna barelov denne.uviedla vo svojej správe IEA. Podľa agentúry by sa prebytok na trhu mal znížiť a ceny čierneho zlata by mali rásť, aj keď len pomaly.Vysoký dopyt v priemyselných krajinách bol kľúčovým faktorom medziročného nárastu dopytu v 2. kvartáli o 2,3 milióna barelov denne. To bolo najprudšie zvýšenie dopytu od polovice roka 2015.Naopak produkcia ropy v auguste klesla o 0,72 milióna barelov denne. To bolo prvé zníženie globálnej produkcie za 4 mesiace.