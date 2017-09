Prebytok zahraničného obchodu eurozóny klesol viac, než sa čakalo

Na snímke logo eura pred budovou Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 15. septembra (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu eurozóny v júli klesol viac, než sa očakávalo. Export sa totiž znížil a import vzrástol.Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie eurozóny na sezónne upravenej báze dosiahol v júli tohto roku 18,6 miliardy eur po 21,7 miliardy eur v júni, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali so znížením len na 20,3 miliardy eur. Vývoz v júli medzimesačne padol o 1,1 % a dovoz sa zvýšil o 0,7 %.Na neupravenej báze prebytok zahraničného obchodu v júli dosiahol 23,2 miliardy eur po 24,8 miliardy eur v rovnakom mesiaci vlani. Export medziročne stúpol o 6,1 % na 177,7 miliardy eur a import vzrástol o 8,2 % na 154,6 miliardy eur. Obchod v rámci eurozóny sa zvýšil o 5,6 % na 145,6 miliardy eur.Od januára do konca júla 2017 vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta dosiahol 1,265 bilióna eur. To bolo o 7,7 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Dovoz vzrástol o 11,2 % na 1,135 bilióna eur. Obchodná bilancia eurozóny skončila za prvých 7 mesiacov s prebytkom 130,2 miliardy eur po prebytku 154,1 miliardy eur v rovnakom období pred rokom. Obchod v rámci eurozóny od januára do júla stúpol o 7,3 % na 1,074 bilióna eur.Export tovarov z Európskej únie (EÚ) v júli dosiahol 155,8 miliardy eur, čo bolo o 9,7 % viac než v júli 2016. Import sa zvýšil o 5,6 % na 146,9 miliardy eur. Celkovo skončil zahraničný obchod EÚ s tovarmi v júli s prebytkom 8,8 miliardy eur po 3 miliardách v rovnakom mesiaci vlani. Vnútorný obchod v rámci EÚ medziročne vzrástol o 5,3 % na 260,3 miliardy eur.Od januára do konca júla predstavoval vývoz z EÚ 1,087 bilióna eur (medziročne +9,6 %) a dovoz 1,076 bilióna eur (+10,1 %). Obchodná bilancia EÚ za prvých 7 mesiacov skončila s prebytkom 10,8 miliardy eur po 14 miliardách eur v rovnakom období vlani.