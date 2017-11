Prechádzka mestom priblíži vedecké osobnosti spojené s Trenčínom

Trenčiansky hrad, archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 1. novembra (TASR) – Významné vedecké osobnosti spojené s Trenčínom budú témou sobotnej (4.11.) prechádzky mestom so sprievodcom. Účastníci prehliadky sa dozvedia viac o astronómovi, matematikovi a fyzikovi Maximiliánovi Hellovi či zakladateľovi slovenskej religionistiky Jánovi Komorovskom.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, s mestom Trenčín sú spojené viaceré významné osobnosti z oblasti vedy. Vynálezca, astronóm, matematik, jezuitský učenec a fyzik svetového významu Maximilián Hell absolvoval noviciát u jezuitov v Trenčíne a účastníci prehliadky sa okrem iného dozvedia aj to, prečo cestoval za polárny kruh.Trenčiansky rodák Ján Komorovský bol zakladateľ slovenskej religionistiky a prvého religionistického časopisu na Slovensku. Prehliadka mestom tiež prezradí, kto mal 20 súrodencov a čo spája kráľa Mateja Korvína so svadbou starých Slovanov.Pravidelná prechádzka mestom, ktorú tradične na sobotu pripravilo Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín, sa začne o 16.00 hodine pri KIC na Mierovom námestí.