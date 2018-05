PRECHÁDZKA OBCOU: Obyvateľov Tovarníkov v posledných rokoch pribudlo

Na snímke kaštieľ v obci Tovarníky 5. mája 2018. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Rozvoj obce výrazne ovplyvnil barón Stummer a jeho dcéra

Tovarníky 5. mája TASR) – Tovarníky neďaleko Topoľčian patria k obciam s najrýchlejšie rastúcim počtom obyvateľov. Zatiaľ čo iné sídla na vidieku zápasia s odlivom ľudí, v Tovarníkoch sa v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov o 50 percent.Obec bola do roku 1993 súčasťou Topoľčian.uviedol starosta Tovarník Marián Nováčik.Nárast obyvateľov spôsobuje podľa starostu viacero faktorov. Jedným z nich je vybavenosť obce i jej blízkosť k mestu.pokračoval Nováčik.Obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom vo výške približne 700.000 eur. Aj vďaka dosahovanému prebytku sa jej darí realizovať viaceré investičné akcie. K najväčším patrí rozšírenie cintorína, ktorý už kapacitne nevyhovoval.vysvetlil starosta.Ako doplnil, ďalšie investície smerujú do modernizácie kultúrneho domu i vybudovaniu kanalizácie ihriska. Obec okrem toho realizuje aj projekt bezpečnostného osvetlenia priechodov pre chodcov a zapája sa aj do triedenia odpadu.dodal Nováčik.S obcou Tovarníky a jej rozvojom na prelome 19. a 20. storočia úzko súvisí rod Stummerovcov. Tí sem priniesli cukrovarnícku výrobu, úzkokoľajnú železnicu i rozvoj poľnohospodárstva. V priebehu necelého storočia vtlačili obci svoju pečať a ovplyvnili jej ďalší rozvoj.Vplyvní priemyselníci a bankári kúpili majetky v Tovarníkoch v roku 1868 za 500.000 zlatých guldenov a dva domy vo Viedni. Vďaka ich podnikavosti vznikol v obci veľký cukrovar, zakladali sa statky a majery a rozvinula sa ťažba a spracovanie dreva i liehovarníctvo a pivovarníctvo. Celkovo obhospodarovali 3800 hektárov polí a pasienkov a 7800 hektárov lesa v obciach patriacich k panstvu.Veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji Tovarníkov zohral predovšetkým barón August Stummer (1827–1909) a jeho dcéra Augusta Haupt-Stummerová (1862–1945).povedal starosta obce Marián Nováčik.Ako pripomenul, Stummerovci nechali vybudovať aj úzkokoľajnú železnicu, ktorá slúžila predovšetkým na zvážanie dreva z okolitých pohorí do parketárne, ale aj pre potreby cukrovaru.skonštatoval starosta.Železnica kedysi slúžila aj panstvu pri doprave na poľovačky. Podľa obecných kroník ju však mohli využíva aj bežní ľudia, ktorých zvážala na výlety na Duchonku či povestné majálesy a juniálesy v okolí Tovarníkov. V súčasnosti po nej zostal iba železničný most ponad potok Chotina. „Je to taká kuriozita, pretože ten most je stále majetkom Československa. Nejako sa naň zabudlo, neprešiel všetkými delimitáciami a na katastri je tak stále vedený ako majetok Československého štátu,“ povedal Nováčik.Podľa jeho slov Stummerovci nezabúdali na pomoc chudobným, venovali sa aj veľkorysej charitatívnej činnosti. Sami vraj žili napriek bohatstvu pomerne skromne.skonštatoval Nováčik.Rodina Stummerovcov definitívne odišla z Tovarníkov po druhej svetovej vojne. Aj napriek ich dobrej povesti bol ich odchod pomerne smutný.dodal Nováčik.