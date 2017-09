Prechodné obdobie po brexite môže trvať dlhšie ako dva roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 27. septembra (TASR) - Prechodné obdobie po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) môže trvať dlhšie ako dva roky, s ktorými počíta premiérka Theresa Mayová. Upozornil na to írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.povedal Coveney v írskom parlamente.Mayová vo svojom prejave vo Florencii minulý týždeň uviedla, že Londýn počíta s dvojročným prechodným obdobím po brexite.Ale podľa nemenovaného zdroja, ktorý je oboznámený s prípravou írskej vlády na brexit, prechodné obdobie môže trvať až päť rokov.Írsko je v rámci EÚ najviac ohrozené brexitom, preto sa snaží o čo najdlhšie prechodné obdobie. EÚ pritom jasne stanovila, že akýkoľvek prechod by mal byť časovo obmedzený. Navyše stúpenci brexitu vo vláde premiérky Mayovej sa zdráhali akceptovať čo i len dvojročné preklenovacie obdobie.Podľa Katy Haywardovej z Queen's University v Belfaste vláda v Londýne by nemala zabúdať ani na fakt, že všetkých 27 členských štátov bude musieť schváliť dlhšie prechodné obdobie. Predstavitelia EÚ pritom rozhodne nechcú dlhšiePripomenula tiež, že Európska komisia je veľmi opatrná, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, ktoré používa prechodné obdobie, aby získalo viac času.