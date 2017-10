Pred 100 rokmi sa narodil signatár Charty 77 Zdeněk Urbánek

Na archívnej snímke český spisovateľ, prekladateľ a signatár Charty 77 Zdeněk Urbánek. Foto: Facebook - Zdeněk Urbánek Foto: Facebook - Zdeněk Urbánek

Praha/Bratislava 12. októbra (TASR) – Od narodenia českého spisovateľa, prekladateľa, vysokoškolského pedagóga a disidenta - signatára Charty 77 Zdeňka Urbánka uplynie vo štvrtok 12. októbra 100 rokov. Bol dlhoročným priateľom bývalého českého prezidenta Václava Havla.Narodil sa 12. októbra 1917 v Prahe (dnes Česko). Po maturite v roku 1936 začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (UK) v Prahe. Po uzavretí vysokých škôl v roku 1939 sa stal redaktorom vydavateľstva Evropský literární klub. Po druhej svetovej vojne sa stal redaktorom v novinách Svobodné slovo, a potom pracoval na ministerstve informácií. Potom od roku 1949 bol zamestnaný v Československom štátnom filme ako lektor a neskôr ako dramaturgický tajomník umeleckej rady. Od roku 1957 sa venoval predovšetkým prekladateľstvu a prispieval do rôznych časopisov o divadle. Po augustovej okupácii v roku 1968 sa z Urbánka stal zakázaný autor, a preto jeho práce vychádzali iba v samizdatových alebo exilových literárne zameraných periodikách a z tohto istého dôvodu jeho preklady v tejto dobe vychádzali pod menami jeho priateľov. Podpísal Chartu 77 a stal sa jedným z jej čelných signatárov. K regulárnej novinárskej práci sa mohol vrátiť až po novembri 1989, keď začal písať do niekoľkých novín ako napríklad Lidové noviny. Krátko bol aj rektorom Akadémie múzických umení (AMU) v Prahe.Prekladal anglicky písanú literatúru a medzi jeho najznámejšie preklady patria diela Williama Shakespeara, ktoré sa ocitli i v repertoári Činohry Národního divadla Praha.Vo vlastnej autorskej literárnej práci Zdeňka Urbánka sa v jeho prvých dielach prejavovali pocity chaosu a existenciálnej neistoty, či už ide o Jitřenku smutku (1939) alebo o Úžeh tmou (1940). Medzi jeho ďalšie významné diela patria Stvořitelé světa (1995), Stvořitelé světa pokračují (1996) a Stvořitelé světa díl třetí (1997). Vložil do nich príbehy ľudí, ktorí spoluurčovali jeho život. Urbánek písal tiež eseje a komentáre a tie, ktoré venoval svojím literárnym súčasníkom vydal v publikácii s názvom Zvláštní případy (1993).Zdeněk Urbánek zomrel 12. júna 2008 v Prahe vo veku 90 rokov.Za jeho hrdinský čin z konca druhej svetovej vojny (schoval dve dievčatá židovského pôvodu, ktoré utiekli z pochodu smrti) mu štát Izrael v novembri 1992 udelil vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.