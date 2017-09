Pred 110 rokmi sa narodil nezabudnuteľný český herec F. Filipovský

František Filipovský. Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Přelouč/Bratislava 23. septembra (TASR) - Od narodenia českého filmového a divadelného herca Františka Filipovského uplynie v sobotu 23. septembra 110 rokov.Všestranný umelec stvárnil množstvo nezabudnuteľných charakterových a komediálnych postáv. Hral študentov, nesympatických "šprtov" či "podlízačov", impulzívnych a náladových pánov, dobrých aj zlých dedkov. Prepožičal svoj hlas rozhlasu a dabingu, účinkoval v televízii.František Filipovský sa narodil 23. septembra 1907 v Přelouči (dnes Česko). Veľký herecký talent zdedil pravdepodobne po otcovi, hudobnom skladateľovi, spevákovi a hráčovi na viaceré hudobné nástroje. V rodine nasal do seba lásku k hudbe a umeniu vôbec.Popri štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde v rokoch 1929-1933 študoval dejiny umenia a estetiku, hrával vo viacerých menších pražských divadlách.Vysokoškolské štúdium nedokončil a v roku 1931 sa začal herectvu venovať profesionálne. Jeho prvou stálou scénou bolo pražské Osvobozené divadlo, kde pôsobil v rokoch 1931-1938. Po kratších angažmánoch v rôznych pražských súboroch sa v roku 1944 stal členom Národného divadla v Prahe, kde do roku 1992 účinkoval v desiatkach hier. Hral aj spevoherné úlohy, napríklad stvárnil postavu principála komediantov v opere Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetanu.Najviac slávy mu priniesol film, kde sa objavoval od 30. rokov 20. storočia. Prvú filmovú úlohu dostal v dráme Před maturitou v roku 1932. Účinkoval vo viac ako stovke filmov a vo veľkom množstve televíznych filmov, napríklad Škola, základ života! (1938), Cesta do hlubin študákovy duše (1939), Hotel Modrá hvězda (1941), Čapkovy povídky (1947), Císařův pekař a pekařův císař (1951), Dobrý voják Švejk (1956), Hrátky s čertem (1956), Poslušně hlásím (1957), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Pan Tau přichází (1970), Dívka na koštěti (1971), Což takhle dát si špenát (1977), Arabela (1979). Ako pán Valerián sa objavil v úspešných filmoch o básnikoch režiséra Dušana Kleina - Jak svět přichází o básniky (1982), Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987).Pre deti stvárnil postavu kráľa z filmovej rozprávky Honza málem králem (1977). V slávnej ruskej rozprávke Mrázik jeho hlas bolo počuť z úst Baby Jagy.Za neprekonateľný dabing žandára zo Saint-Tropez ho pochválil dokonca aj samotný predabovaný francúzsky herec a hviezdny predstaviteľ žandára Louis de Funes.Na počesť veľkého herca sa každoročne udeľuje v Česku Cena Františka Filipovského za dabing.Herec mal dve deti. Jeho dcéra Pavlína Filipovská šla v jeho stopách, je herečkou a speváčkou.Slávny herec zomrel 26. októbra 1993 v Prahe vo veku 86 rokov.