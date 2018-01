Pred 130 rokmi sa narodil letecký konštruktér Ernst Heinkel

Na archívnej snímke Ernst Heinkel Foto: Wikipedia Na archívnej snímke Ernst Heinkel Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Grunbach /Bratislava 24. januára (TASR) – Nemec Ernst Heinkel bol konštruktérom prvého lietadla s raketovým pohonom a prvého lietadla umožňujúceho katapultovanie pilota. Talentovaný technik dosahoval priekopnícke úspechy v oblasti aerodynamického zdokonaľovania leteckých strojov. Od narodenia vynálezcu a podnikateľa dnes uplynie 130 rokov.Ernst Heinrich Heinkel sa narodil v nemeckom Grunbachu (dnes súčasť Remshaldenu) 24. januára 1888. Študoval strojárstvo na Technickej univerzite v Stuttgarte. Ako študent sa stal svedkom havárie vzducholode Zeppelin. Tá pri spiatočnom lete z Manzella cez Bazilej z dôvodu zlyhania motora 5. augusta 1908 za Štasburgom explodovala. Tragická udalosť Zeppelina nasmerovala ďalšie Heinkelovo štúdium a jeho aktivity do letectva.Šikovný a vynaliezavý projektant skonštruoval svoje prvé lietadlo v roku 1910. O rok na to s ním uskutočnil aj prvý let, ktorý sa skončil haváriou a Heinkelovým ťažkým zranením. Heinkela to však neodradilo. Po zotavení pôsobil ako konštruktér v mnohých leteckých firmách. Od decembra 1912 pôsobil v leteckej továrni Albatros, kde vyvinul svoje prvé vlastné prieskumné lietadlo Albatros B.II.Vo Warnemünde pri Rostoku založil v roku 1922 vlastnú súkromnú spoločnosť Erst Heinkel Flugzeugwerke, ktorá bola i po druhej svetovej vojne základom jeho podnikania dokonca aj v iných odboroch, ako napríklad výroba bicyklov, motocyklov, automobilových súčiastok a miniautomobilov.Do histórie sa technik zapísal aj ako konštruktér prvého raketového lietadla He 176 (1939), športového lietadla He 64 (1932), dopravného lietadla He 70 (1932), na nočné lety upravenej stíhačky He 219 (1942) a prúdovej stíhačky He 162(1944).Ernst Heinkel v podnikaní pokračoval aj neskôr. Továreň na výrobu motorov založil v roku 1950 v Stuttgarte. Ďalšiu spoločnosť Ernst Heinkel Motorenbau GmbH zriadil v roku 1954 v Karlsruhe.Vynálezca a úspešný podnikateľ Ernst Heinkel zomrel 30. januára 1958 v Stuttgarte vo veku 69 rokov.