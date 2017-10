Pred 130 rokmi sa narodil politik a generál Čankajšek

Čínsky politik a vojvodca generál Čankajšek, ktorý bol pri moci 49 rokov, zomrel 5. apríla 1975. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 30. októbra (TASR) - Čínsky politik a generál Čankajšek (Ťiang Ťie-š') sa narodil 31. októbra 1887 v meste Si-kchou v provincii Če-ťiang pred 130 rokmi.Absolvoval vojenskú akadémiu v japonskom Tokiu a v roku 1911 sa vrátil do Číny, kde sa zúčastnil na revolučnom hnutí, ktoré zvrhlo dynastiu Čching a založilo Čínsku republiku. Čankajšek sa stal členom čínskej nacionalistickej strany Kuomintang (KMT), ktorú založil jeho švagor Sunjatsen (Sun I-sien).Keď Sunjatsen v roku 1925 zomrel, predsedom strany sa stal Čankajšek. V roku 1927 sa rozišiel s komunistami, uskutočnil vojenský prevrat a po dobytí severných oblastí zjednotil väčšinu územia Číny. V nasledujúcich rokoch viedol kontrarevolučnú politiku vo vzťahu k ľavému krídlu KMT a Komunistickej strane Číny. Od roku 1931 sa musel vyrovnať s japonskou inváziou do Číny. Keď USA vstúpili do vojny proti Japonsku, Čína sa stala jednou z ich spojeneckých síl.V roku 1946 vypukla v Číne občianska vojna, ktorá sa skončila víťazstvom ľudovej revolúcie vedenej Mao Ce-tungom na čínskej pevnine. Generál Čankajšek musel v roku 1949 utiecť na Taiwan, kde sa usadil so zvyškom porazenej armády a zaviedol diktatúru. Dňa 1. marca 1950 tam vyhlásil tzv. Čínsku republiku a pre svet sa Taiwan stal reprezentantom celej Číny.Diktátor s výraznou americkou a japonskou pomocou na ostrove vybudoval prosperujúce hospodárstvo. Taiwan sa stal tiež členom Organizácie Spojených národov. Bol však z OSN vylúčený a za jej člena bola prijatá v roku 1971 Čínska ľudová republika (ČĽR). O rok neskôr USA uznali Taiwan za súčasť jedinej Číny.Čankajšek vládol na Taiwane až do svojho úmrtia 5. apríla 1975. Dožil sa 87 rokov.