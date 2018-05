Pred 150 rokmi sa začala výstavba pražského Národného divadla

Na snímke Národné divadlo v Prahe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 16. mája (TASR) - Pred 150 rokmi položili základný kameň na stavbu pražského Národného divadla (ND). Jeho položením bol poverený 16. mája 1868 František Palacký, ktorý sa svojou prácou a postojom stal symbolom českého verejného života. Podľa dobových záznamov sa historickej udalosti zúčastnilo okolo 150.000 ľudí.Historická novorenesančná budova pražského Národného divadla od architekta Josefa Zítka je dodnes jednou z najvýznamnejších stavieb v Českej republike (ČR). Projekt realizoval staviteľ František Havel a sochári Josef Uzel a Antonín Wildt.Myšlienka vybudovania dôstojného kamenného divadla sa rodila od jesene 1844 na poradách vlastencov v Prahe a začala sa realizovať žiadosťou o výstavbu samostatného českého divadla, ktorú stavovskému výboru slovanského snemu 29. januára 1845 predložil František Palacký. Privilégium bolo udelené už v apríli 1845. Za šesť rokov, v apríli 1851, vydal ustanovený Zbor pre zriadenie českého Národného divadla v Prahe prvú verejnú výzva k začatiu zbierok. Na budovanie prvej národnej divadelnej scény sa zbierkami podieľali široké vrstvy všetkého ľudu. Ľudia sa na ňu skladali po grajciaroch aj zlatkách. Časť prostriedkov však daroval aj cisár František Josef II. (5 tisíc zlatých, neskôr venoval ďalších 13 tisíc zlatých). Z toho vyplýva, že významní českí vlastenci nakoniec dosiahli uznanie svojbytnosti českého národa a tak aj kultúry dokonca od samotného cisára. Všetky príjmy i výdavky sa pozorne evidovali v troch účtovných knihách. Prispievala šľachta aj nastupujúca buržoázia, príspevky prúdili aj zo zahraničia.Základný kameň mal byť pôvodne dovezený iba z vrchu Říp, nakoniec sa ich ale zišlo podstatne viac. Prvý dorazil do Prahy z Radhošťa 5. mája 1868, potom nasledovali kamene z Blanska, Trocnova, Buchlova, Vyšehradu a ďalších miest.Z výnosu prvých zbierok bol zakúpený pozemok o rozlohe necelých 28 árov, ktorý síce predurčil nádhernú polohu divadla na brehu rieky Vltava oproti panoráme Hradčan, zároveň však svojou stiesnenosťou a lichobežníkovým tvarom vytvoril náročné podmienky pre projektovanie budovy.Základný kameň na stavbu pražského Národného divadla položili 16. mája 1868. V novembri 1868 boli dokončené základy divadla v tesnej blízkosti Prozatímního divadla, ktoré slúžilo Čechom od roku 1862. V roku 1875 na stavbe ND vztýčili glajchu (glajcha - znamená dovedenie stavby do úrovne strechy, stuhami vyzdobený stromček sa pri tejto príležitosti pripevňuje na krov). V roku 1877 bolo divadlo pod strechou, vyrástlo na križovatke dnešnej ulice Národní třída a vltavského nábrežia.Národné divadlo slávnostne otvorili premiérou opery Libuša od Bedřicha Smetanu 11. júna 1881. Stalo sa to pri príležitosti návštevy korunného princa Rudolfa v Prahe. Cez prestávku medzi prvým a druhým dejstvom monarcha vyslovil Smetanovi svoj obdiv a uznanie.Niekoľko mesiacov po otvorení divadla došlo k tragédii. Dňa 12. augusta 1881 požiar zničil medenú kupolu, hľadisko i javisko divadla. Ihneď po požiari bola vyhlásená nová zbierka, v ktorej bol za 47 dní vyzbieraný jeden milión zlatých. Obnovené divadlo bolo otvorené opäť operou Libuša 18. novembra 1883.Takto divadlo fungovalo až do roku 1977, kedy bolo v dôsledku rekonštrukcie znovu na niekoľko rokov zatvorené. Stavebné práce boli dokončené a divadlo bolo slávnostne otvorené rovnako ako v minulosti v symbolický deň 18. novembra 1983. To bola posledná veľká prestavba v histórii divadla. Ďalšie práce už uzatvorenie budovy pre verejnosť nevyžadovali.Národné divadlo rovnako ako Karlov most, Pražský hrad a Vltava sa stali nádhernými kulisami pre mnohých turistov fotografujúcich historickú Prahu.