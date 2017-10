Pred 175 rokmi uvarili prvýkrát priezračné pivo zlatej farby

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Plzeň/Bratislava 5. októbra (TASR) - Prvé novodobé priezračné pivo zlatej farby uvaril 5. októbra 1842 v českej Plzni Josef Groll z nemeckého Bavorska. Uplynulo odvtedy 175 rokov.Skombinoval bavorský spôsob spodného kvasenia s miestnymi zložkami – svetlým sladom, mäkkou vodou a žateckým chmeľom. Pivári ho po prvýkrát ochutnali 11. novembra 1842 na Martinských trhoch a údajne boli nadšení.Josef Groll pochádzal z nemeckej bavorskej obce Vilshofen an der Donau, kde sa 21. augusta 1813 narodil. Vyučil sa v rodinnom pivovare u svojho otca, potom nadobúdal skúsenosti v pivovaroch v nemeckom Mníchove a vo Viedni v Rakúsku. Podľa všetkého bol šikovný a otvorený moderným technológiám, ale spomína sa aj jeho tvrdohlavosť, hrubosť a nízka sebakontrola.Mešťania v českej Plzni sa v tom čase rozhodli vystavať moderný pivovar. Staviteľ Martin Stelzer bol okrem stavby poverený aj vyhľadať človeka, ktorý by varil tmavé pivo podľa bavorského spôsobu. Stelzer sa na cestách náhodne stretol s mladým Grollom, ktorý naňho urobil dobrý dojem a odporučil ho plzenským mešťanostom. K dohode najskôr nedošlo, Groll mal vysoké finančné nároky. V tiesni pred dokončením pivovaru však mešťanostovia ustúpili a rozhodli sa správne.V prvej várke vtedy 29-ročný Groll zrejme úspešne experimentoval. Podľa všetkého zámerne zmenil technologický postup a použil aj kvasnice z Vilshofenu, ktoré používali v pivovare jeho otca. Priezračné svetlé pivo s čiapočkou hustej peny, ktoré z toho vzišlo, sa tešilo v Plzni a na okolí obľube. Svetová sláva piva pretrvala dodnes.Zmluva s plzenským pivovarom vypršala Grollovi o tri roky. Nie je známe, prečo nedošlo k ďalšej spolupráci. Po návrate do rodnej obce varil Groll pivo podľa svojej novej metódy. Zomrel 22. októbra 1887 v Bavorsku v Nemecku. Dožil sa 74 rokov.