Pred 20 rokmi bolo hlavné mesto Kazachstanu premenované

Hlavné mesto Astana, archívna snímka. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Astana 6. mája (TASR) - Pred 20 rokmi, 6. mája 1998, bolo v súlade s nariadením prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva premenované hlavné mesto krajiny z Akmoly na Astanu. Premenovanie hlavného mesta sa uskutočnilo na základe žiadosti miestnych výkonných a zastupiteľských orgánov s prihliadnutím na vôľu spoločnosti mesta a na základe záveru Štátnej onomastickej komisie pri vláde Kazašskej republiky.Neskôr, 10. júna 1998, sa uskutočnila medzinárodná prezentácia nového hlavného mesta. Rok medzinárodnej prezentácie novej oficiálnej metropoly suverénneho Kazachstanu sa zároveň stal začiatkom realizácie stratégie rozvoja Kazachstanu do roku 2030.Idea vytvorenia nového hlavného mesta Kazachstanu patrí, ako uvádzajú kazašské zdroje, prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi. Rozhodnutie o prenose hlavného mesta z pôvodnej metropoly Almaty (predtým aj Alma-Ata) do Akmoly prijali členovia Najvyššieho sovietu Kazašskej republiky 6. júla 1994.Oficiálne presťahovanie metropoly sa uskutočnilo 10. decembra 1997. Nariadením prezidenta Nazarbajeva zo 6. mája 1998 bola Akmola premenovaná na Astanu. Desiateho júna 1998 sa potom uskutočnila medzinárodná prezentácia nového hlavného mesta Kazachstanu.V roku 1999 z rozhodnutia vtedajšieho generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Federica Mayora bola Astane v bolívijskom hlavnom meste La Paz udelená medaila a osvedčenie Mestá mieru (Cities for Peace).Kazašská metropola leží pri rieke Išim v severnej časti krajiny. Rozloha Astany predstavuje 71.000 hektárov. Prevláda kontinentálne podnebie, letá sa vyznačujú suchom a vysokými teplotami, zima býva dlhá so silnými mrazmi.Dňa 4. júla 2016 sa v Astane narodil jej miliónty občan. Astana je mnohonárodnostné mesto, popri Kazachoch tu žijú aj (v abecednom poradí) Arméni, Bielorusi, Gruzínci, Moldavčania, Nemci, Rusi, Tatári, Ukrajinci, Uzbeci, Židia a ďalšie národnosti. Oficiálnym štátnym jazykom je kazaština; ruštinou sa dorozumievajú národy a národnosti v Kazachstane.Základné náboženstvá sú islam a kresťanské pravoslávie.