Pred 25 rokmi zákon o menovej odluke zaviedol slovenskú korunu

Slovenskou korunou sme začali platiť od 8. februára 1993, krátko potom, ako sa rozdelila ČSFR. Ako mena zanikla 1. januára 2009. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila pred 25 rokmi 2. februára 1993 zákon o menovej odluke, ktorým zaviedla slovenskú korunu (Sk), novú menu novovzniknutej samostatnej SR. Dňa 8. februára 1993 od 00.00 hod. začala v SR platiť nová mena slovenská koruna (Sk).Predstavitelia politickej reprezentácie Slovenskej a Českej Federatívnej Republiky (ČSFR) sa v roku 1992 dohodli na rozdelení republiky na dva samostatné štáty - Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR). Tento zámer bol potvrdený prijatím federálneho ústavného zákona o delení majetku ČSFR vtedajším Federálnym zhromaždením (FZ) ČSFR.Ustanovili sa ním aj základné princípy delenia meny. Aktíva a pasíva Štátnej banky Československa (ŠBČS) mali byť rozdelené v pomere 2:1 v prospech českej strany, rovnako sa postupovalo pri delení ostatných aktív a pasív ČSFR. Medzi vládami ČR a SR boli koncom roka 1992 podpísané zmluvy zakotvujúce budúcu spoluprácu v rôznych oblastiach.Z hľadiska meny bola najvýznamnejšia Zmluva o menovom usporiadaní z 29. októbra 1992, ktorá počítala so zánikom spoločnej federálnej meny koruny československej (Kčs) a jej nahradením národnými obeživami. Kurz oboch vznikajúcich národných mien ku Kčs sa stanovil v pomere 1:1.Na obdobie prechodného používania československej koruny bol zriadený menový výbor, ktorý bol tvorený zástupcami obidvoch centrálnych bánk. Dátum 1. január 1993 bol vznikom dvoch samostatných republík, mali vzniknúť aj samostatné meny. K tomuto dátumu zároveň z ústredia ŠBČS pre SR vznikla Národná banka Slovenska (NBS). Pre nepripravenosť nových bankoviek nebolo možné uskutočniť súčasne výmenu federálneho obeživa za nové. Termínom výmeny bankoviek mal byť 30. jún 1993. Dovtedy mala medzi oboma štátmi fungovať menová únia. Počas tohto prechodného obdobia mala ako platidlo naďalej zostať koruna československá.Česká strana dohodu o menovej únii predčasne vypovedala, a preto došlo 8. februára 1993 k menovej odluke. Tento deň súčasne považujeme za deň vzniku slovenskej koruny (Sk).Keďže nové slovenské bankovky a mince, ktoré mali nahradiť federálne Kčs, ešte neboli pripravené, najvhodnejším riešením sa ukázalo kolkovanie federálnych bankoviek. Kolkovanie na Slovensku sa začalo 13. januára 1993. Bankovky boli v priebehu januára a začiatkom februára v predstihu označené kolkami so štátnym znakom a názvom Slovenskej republiky a príslušnou nominálnou hodnotou. NBS a banky okolkovali viac ako 120 mil. kusov bankoviek federálnej meny. NBS ešte nedisponovala úložnými a spracovateľskými priestormi pre zásoby peňazí, preto bola nútená prenajímať si tieto kapacity od komerčných bánk.Systém kolkovania nebol novinkou, použil ho už v marci 1919 minister financií Alois Rašín, keď došlo k menovej odluke Československa od bývalého Rakúsko-Uhorska.Slovenská republika nahradila 1. januára 2009 slovenskú korunu spoločnou európskom menou euro, a to súčasne v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu.