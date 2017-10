Pred 30 rokmi došlo ku krachu na newyorskej burze cenných papierov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 19. októbra (TASR) - Od krachu na Newyorskej burze cenných papierov (New York Stock Exchange, NYSE) uplynie vo štvrtok 19. októbra 30 rokov. Index Dow Jones pre 30 priemyselných akcií vtedy klesol o 508 bodov (o 22,6 %) na 1738,74 bodu. Bol to najťažší pokles kurzu, ktorý tento burzový barometer zažil v priebehu jediného dňa.Deň tejto katastrofy, 19. októbra 1987, ktorý pripadol na pondelok, sa zapísal do dejín burzy ako "čierny pondelok". Americké akcie stratili zo svojej hodnoty spolu asi miliardu dolárov. Krach na burze so sebou priniesol aj obrovské poklesy kurzov na burzách akcií v japonskom Tokiu, Londýne v Spojenom kráľovstve, nemeckom Frankfurte nad Mohanom a francúzskej metropole Paríž, ako aj na ďalších medzinárodných trhoch s cennými papiermi. Predtým za desať mesiacov hlavný akciový index NYSE Dow Jones dosiahol takmer 50-percentný vzostup.Niektorí sa domnievali, že jednou z príčin krachu bol akciový boom 80. rokov 20. storočia, ktorý stál na hlinených nohách, živený skôr nádejami a chamtivosťou, než skutočnou hospodárskou situáciou. Krach bol podľa nich len ozdravným vypustením pary z prehriateho trhu. Iní obviňovali nové počítačové obchodné programy, ktoré deformovali trh. Väčšina ekonómov sa však zhodla v tom, že hlavným dôvodom burzového kolapsu bola americká zadlženosť, jej chronické deficity a z toho vyplývajúca slabosť dolára. Cudzí investori stratili dôveru a neboli už ochotní investovať do amerických dlhov.Newyorská burza sa z toho poučila a zaviedla do elektronického obchodovania záchrannú brzdu. Ak akciový index Dow Jones poklesne o viac než 350 bodov, preruší sa obchodovanie na 30 minút, pri poklese väčšom ako 550 bodov, zavládne pokoj zbraní na celú hodinu.Americké investičné banky a spoločnosti investičných fondov ako aj burzy a termínované burzy tovarov vybudovali a zmodernizovali svoje obchodné a telefonické systémy. Mnohé z nich vypracovali aj núdzové plány pre nový možný burzový krach.Katastrofu na Wall Street nasledoval dva mesiace pretrvávajúci pokles indexu Dow Jones. Krach na burze prekonali ani nie po dvoch rokoch.