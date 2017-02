Pred 390 rokmi použili prvý raz pušný prach v baníctve

Na snímke je prachovnica, korýtko na čierny trhací prach v Slovenskom banskom múzeu (SBM) v Banskej Štiavnici, 8. februára 2017. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 8. februára (TASR) - Presne pred 390 rokmi bol v Hornej Bieber štôlni na bývalom Piargu (dnešné Štiavnické Bane, pozn. TASR) prvýkrát použitý na odstrel horniny pušný prach. Pokusný odstrel uskutočnil nemecký vojak pôvodom z Tirolska Gašpar Weindl. Tento objav, v ktorom má podľa niektorých Banská Štiavnica svetové prvenstvo, priniesol zefektívnenie ťažkej baníckej práce.priblížil Ondrej Michna zo Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici.Od tohto dátumu sa podľa jeho slov odvíja používanie pušného prachu v samotnej Banskej Štiavnici, ale aj jeho rozšírenie do celého baníckeho sveta. Niektoré názory síce hovoria, že v zahraničí to bolo aj skôr, no podľa Michnu na to neexistujú písomné dôkazy. Svetové prvenstvo Banskej Štiavnice v tejto oblasti naopak dokazuje listina vydaná 16. februára 1627 banským súdom, ktorá popisuje pokus použitia strelného prachu.Jej originál je dodnes uschovaný v bývalom Štátnom ústrednom banskom archíve, kópiu vzácnej listiny však môžu vidieť aj návštevníci expozíciev banskoštiavnickom Kammerhofe. Okrem nej sa tu nachádzajú aj ďalšie zbierkové predmety, ktoré úzko súvisia s použitím čierneho prachu ako napríklad vrtáky, medené ihly či nádoba na jeho krátkodobé uskladnenie.Použitie strelného prachu v baníctve znamenalo podľa Michnu doslova revolúciu.podotkol Michna.Ako centrálny sklad pušného prachu slúžila podľa Michnu budova s názvom Pracháreň nachádzajúca sa v skanzene SBM, ktorá je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Vybudovaná bola v 70. rokoch 18. storočia, pre bezpečnosť bola postavená na odľahlom mieste. Zaujímavosťou tiež je, že niektoré jej steny merali približne 1650 milimetrov. Na budove bol v roku 1781 umiestnený jeden z prvých bleskozvodov vo vtedajšom Uhorsku.dodal Michna.