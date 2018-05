Pred 40 rokmi Američan Gary Thuerk poslal prvý spam

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

San Francisco/Praha 2. mája (TASR) – Ponuky tovarov, služieb, reklamy s dôveryhodným i pochybným obsahom obsahujú maily označené akoalebo tzv. spam. Prvý spam prišiel do schránok elektronickej pošty pred 40 rokmi, 3. mája 1978 a jeho autorom bol pracovník marketingu v americkej spoločnosti Digital Equipment Corporation (DEC) Gary Thuerk. Mail sa šíril v sieti nazývanej ARPANET, ktorá vznikla v USA v roku 1969 a bola predchodcom súčasného internetu.Gary Thuerk vo svojej správe informoval o nových verziách operačného systému pre počítače od DEC a ich podpore pre prácu v ARPANET-e. Zároveň pozýval na prezentácie nových produktov, ktoré sa 9. a 11. mája 1978 konali v Kalifornii.znela časť správy, ktorú Gary Thuerk rozposlal na 397 adries užívateľov siete ARPANET. V tom čase ich bolo dohromady asi 2600. Adresy mali jednoduchý tvar: meno@miesto, teda neexistovali žiadne domény, a adresár bol k dispozícii v tlačenej, papierovej podobe. Hoci Thuerk začal s prípravou svojej správy už 1. mája, trvalo mu dva dni, než ju úspešne rozposlal.Jeho skutok zachytila aj Guinessova kniha rekordov.uviedol portál a dodal, že originálny email ešte stále existuje.povedal Gary Thuerk na okraj prvého spamu poslaného v predinternetovom čase a dve desaťročia skôr, ako mnohí Američania dostali svoju prvú e-mailovú adresu.dodal, ako Garyho Thuerka nazval portál Pcworld.Jeho mail vyvolal aj negatívne odozvy, dokonca aj od komunikačnej agentúry amerického ministerstva obrany (DCA), ktoré sieť ARPANET prevádzkovalo. Na druhej strane bol Thuerk s obchodnou odozvou na svoj spam spokojný.uviedol Thuerk.Význam slova spam - nevyžiadaná pošta, spočíva v hromadnom rozosielaní emailov užívateľov, ktorí o ňu nestoja. Spravidla obsahujú reklamu či hoaxové správy. Môžu tiež obsahovať vírusy alebo podvodné ponuky. Slovom spam sa označujú aj komentáre pod článkami alebo v diskusných fórach, ktoré sú primárne určené na to, aby robili reklamu jeho autorovi. Všeobecne sa tak označuje akýkoľvek obsah na internete, ktorý nemá hodnotu pre návštevníkov a slúži len na propagáciu jeho autorov. Moderní emailoví klienti sa usilujú redukovať množstvo prijatého spamu pomocou tzv. anti-spamových filtrov, definoval spam it-slovník.cz.Samotný výraz „spam“ však vznikol z pomenovania mäsovej konzervy, ktorá sa od roku 1936 predáva vo Veľkej Británii. Podľa niektorých zdrojov ide o skratku Shoulder of Pork and hAM (bravčové lopatky a šunka), podľa iných skratka znamená Spiced hAM (okorenená šunka), pričom presný význam pozná len úzky kruh ľudí vo vedení spoločnosti, ktorá konzervy vyrába.Za prvý spam, ktorý nemal elektronickú podobu, sa však považuje plošné rozposielanie telegramov v USA, v ktorých boli adresáti už od roku 1864 do veľkej hospodárskej krízy informovaní o investičných ponukách.Gary Thuerk je ako konzultant a zakladateľ e-marketingu aktívny dodnes.