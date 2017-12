Pred 40 rokmi opustil filmový svet geniálny komik Charles Chaplin

Charlie Chaplin, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn/Bratislava 25. decembra (TASR) - Charles Chaplin bol legendárny herec, režisér, scenárista, producent a geniálny komik. V pondelok 25. decembra uplynie 40 rokov od úmrtia jedného z najväčších predstaviteľov americkej grotesky.V roku 1972 mu udelili čestného Oscara za celoživotné dielo (Honorary Award) a popri mnohých iných oceneniach ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu. Svojej hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy (Hollywood Walk of Fame) sa Chaplin dočkal tiež v roku 1972, ale až po súdnom spore, v ktorom sa dožadoval odškodného za odmietnutie zaradiť jeho meno na zoznam hviezd zvečnených na atrakcii.Charles Spencer Chaplin sa narodil 16. apríla 1889 v Londýne vo Veľkej Británii. Od roku 1908 bol členom pantomimickej spoločnosti Freda Karnoa, kde pôsobil aj britský komik Stan Laurel. Pri zájazde do Spojených štátov amerických (USA) si Chaplina všimol priekopník americkej grotesky Mack Sennett a v roku 1913 ho angažoval do svojej filmovej spoločnosti Keystone.Prvý raz sa na striebornom plátne objavil vo filme v roku 1914. Stal sa obľúbeným komikom a rozvíjal svoj vlastný štýl. Obrovský úspech množstva krátkych príbehov, ktoré nakrúcal ako na bežiacom páse, radikálne zmenil jeho život, nie však osobnosť.Po prvej svetovej vojne sa názorovo rozišiel s americkým filmovým Hollywoodom. Celovečerný film City Lights (Svetlá veľkomesta, 1931) sa smeje z konvencií a dvojakej morálky, Modern Times (Moderná doba, 1936) je satirou na pretechnizovaný život. Chaplin už nechcel len baviť, jeho filmy žalovali. Keď v roku 1938 ohlásil začiatok prác na novom, tentoraz už otvorene protifašistickom filme The Great Dictator (Diktátor), nemecká diplomacia mohutne protestovala. Adolf Hitler mal vraj po súkromnej projekcii filmu niekoľkohodinový záchvat zúrivosti.V tom čase Chaplina obvinili z neamerickosti. Útoky neprestávali ani po uvedení jeho ďalšieho filmu - Monsieur Verdoux (Pán Verdoux, 1947). Charlie Chaplin ešte stačil začiatkom 50. rokov 20. storočia v USA dokončiť film Limelights (Svetlá rámp, 1952), ale jeho premiéra už bola v Londýne. Potom sa Chaplin usadil v Corsier-sur-Vevey na brehu Ženevského jazera vo Švajčiarsku.V Londýne nakrútil v roku 1957 film A King in New York (Kráľ v New Yorku), v ktorom odsúdil činnosť Komisie pre skúmanie protiamerickej činnosti, ale aj svet reklamy a iné aspekty amerikanizácie života. Za toto dielo dostal Medzinárodnú cenu mieru. Neskôr nakrútil film A Countess from Hong Kong (Grófka z Hongkongu, 1967), ktorého príťažlivosť spočívala predovšetkým v hlavných predstaviteľoch - Sophii Lorenovej a Marlonovi Brandovi.Komik bol štyri razy ženatý, s poslednou manželkou mal osem detí, jednou z komikových dcér je aj herečka Geraldine Chaplinová.Charlie Chaplin zomrel 25. decembra 1977 v švajčiarskom Corsier-sur-Vevey vo veku nedožitých 89 rokov.Legendárny oblek, v ktorom hral komik Charlie Chaplin vo filme Tulák z roku 1915, vydražili 18. mája 2005 na aukcii v anglickom Plymouthe za 5200 eur. V ten istý deň na aukcii telefonicky vydražil záujemca z Texasu aj umelcovu vychádzkovú paličku z roku 1952 za 3200 eur. Na paličke sa vynímal aj vlastnoručný podpis komika.V polovici apríla v roku 2016 otvorili nad Ženevským jazerom vo Švajčiarsku múzeum Charlesa Chaplina, azda najslávnejšieho komika. Hlavnú zásluhu na zrode múzea v Corsier-sur-Vevey má francúzsky muzeálny operátor Grevin, ktorý spravuje aj múzea voskových figurín v Paríži, Montreale, Soule a Prahe.