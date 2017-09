Pred 40 rokmi zomrela slávna sopranistka, operná diva Maria Callasová

Maria Callas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bratislava 16. septembra (TASR) - Od úmrtia najslávnejšej opernej umelkyne 20. storočia Marie Callasovej uplynie v sobotu 16. septembra 40 rokov.Speváčka obdarená nádherným sopránom bola schopná zaspievať dramatické partie v operách Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera, ako aj ľahké koloratúry z opier Gioacchina Rossiniho. Hudobní kritici vyzdvihovali jej techniku bel canto, široký hlasový rozsah a zmysel pre drámu. Obdobie jej vrcholnej kariéry trvalo krátko, sotva 15 rokov, ale bola to hudobná explózia.Maria Callasová v sebe spájala dramatický sopránový hlas so skvelými hereckými schopnosťami, čím sa stala jednou z najväčších operných speváčok na svete. Sústreďovala sa najmä na ranú taliansku operu. Ctitelia jej dali prezývku La Divina - božská.Vlastným menom Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropulosová sa narodila 2. decembra 1923 gréckym rodičom v Brooklyne v New Yorku v Spojených štátoch amerických (USA).Na jar v roku 1949 sa vydala za talianskeho podnikateľa Giovanniho Battistu Meneghina. Bolo to manželstvo z rozumu. Jej bleskovú kariéru, ktorá sa začala dva roky pred vynikajúcim vystúpením v opere La Gioconda v talianskej Verone, jej pomáhal budovať práve on.Nasledovali londýnska Covent Garden (Spojené kráľovstvo), parížska Grand Opera (Francúzsko), newyorská Metropolitan Opera (USA) a samozrejme milánska La Scala (Taliansko), kde vyhrala "vojnu sopránov" s veľkou rivalkou Renatou Tibaldiovou.S vystúpeniami sa Maria Callasová definitívne rozlúčila v roku 1965 v londýnskej Covent Garden, keď ju začal zrádzať hlas.V lete 1959 sa začal jej deväťročný vzťah s Aristotelom Onassisom na palube luxusnej jachty Christina. Napriek veľkej láske nebola životná situácia obidvoch jednoduchá. Jej manžel Meneghini nesúhlasil s rozvodom a Onassis sa síce s manželkou rozišiel, ale jeho dve deti – dcéra a syn - a rodina bola proti jeho novej partnerke. V týchto dramatických okamihoch v roku 1960 Maria Callasová porodila Onassisovi syna, ktorý žil iba dva dni. Bola to tragédia, dlho starostlivo ukrývaná pred celým svetom, a mala vplyv na ich ďalší život. Napokon sa medzi nich v roku 1968 postavila slávna žena Jacqueline Bouvierová-Kennedyová, vdova po 35. americkom prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym.takto trpko okomentovala Callasová sobáš Aristotelesa Onassisa s Jackie Kennedyovou. Usadila sa v Paríži a čoraz viac sa stránila ľudí. V roku 1975, keď sa Onassis ocitol v parížskej nemocnici, opäť nadviazali kontakt. Veľmi srdečný, ale bolo to už krátko pred jeho smrťou.O dva roky neskôr veľká diva operného neba odišla za ním. Zomrela 16. septembra 1977 náhle vo svojom parížskom apartmáne vo Francúzsku. Mala iba 53 rokov. Jej smrť je zastretá tajomstvami. Telo bolo urýchlene spopolnené – aj napriek tradíciám gréckej pravoslávnej cirkvi. Popol rozprášili do Egejského mora. Oficiálnou príčinou smrti bolo zlyhanie srdca, ale vedelo sa, že Callasová trpela depresiami a užívala silné antidepresíva.