Pred 50 rokmi nastúpil legendárny hokejista Stan Mikita za Košice

Víťaz Stanley Cupu z roku 1961 Stan Mikita. Mikita, hráč Chicago Black Hawks, v drese VSŽ Košice. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Stan Mikita. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bývalí hráči Chicaga Blackhawks, zľava Eric Nesterenko, Bill "Red" Hay, kanadský hokejista slovenského pôvodu Stan Mikita a Glenn Hall, spievajú americkú štátnu hymnu po uvedení do siene slávy pri príležitosti 50. výročia zisku Stanleyho pohára v roku 1961, pred začiatkom zápasu zámorskej hokejovej NHL medzi Chicagom Blackhawks a New Yorkom Islanders v Chicaguu 9. januára 2011. Blackhawks vyhrali 5:0. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal 2. decembra 2004 v Bratislave legendárneho hokejistu slovenského pôvodu Stana Mikitu s manželkou. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj športových aktivít a propagáciu Slovenska v zahraničí mu udelil štátne vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža II. tr. Na snímke Stan Mikita (vľavo) preberá štátne vyznamenanie z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča (vpravo). Foto: TASR/Patrik Jandák Foto: TASR/Patrik Jandák

Pri príležitosti osláv 25. výročia zisku titulu hokejového majstra ČSSR, ktorý Slovan vybojoval vo vtedajšej federálnej lige ako prvý slovenský klub v histórii, sa 4.decembra 2004 v bratislavskej ST Aréne uskutočnila spomienková exhibícia Slovan Bratislava - World Stars so skvelým hráčskym zložením. Na snímke zľava Marián Bezák, Stan Mikita a Ján Jaško. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Košice 8. augusta (TASR) - Pred 50 rokmi zdolali hokejisti Košíc v prípravnom zápase Banskú Bystricu 9:1. Jednoznačný výsledok niesol rukopis hráča, ktorého prítomnosť vzbudila veľký záujem. Stan Mikita, jeden z najslávnejších slovenských rodákov v histórii NHL, bol v tom čase na vrchole síl a košickým divákom sa predviedol štyrmi gólmi.Mikita nastúpil 8. augusta 1967 v útoku s Lubomírom Rysom a Františkom Kolláthom, ktorí na umení stredného útočníka jasne videli, že ide o veľkého hráča.prezradil František Kolláth v rozhovore pre TASR. Mikitova anabáza v Košiciach trvala iba krátko a hoci od nej uplynulo už 50 rokov, "Šulove" spomienky sú stále živé.Známy rozhlasový komentátor Jozef Jarkovský zažil mnoho hokejových generácií a videl stovky zápasov. Duel, v ktorom Stan Mikita nastúpil za Košice, sledoval naživo.zalovil v pamäti Jarkovský.Mikita sa v prvých rokoch svojej profesionálnej kariéry prezentoval ako agresívny hráč. S výškou 175 cm si musel získať rešpekt zámorských profíkov, no postupne zo svojej agresivity poľavil. Na košickom ľade sa prezentoval v rýdzo hokejovom svetle, prípravný zápas premenil vo svoju exhibíciu.povedal Kolláth.Mikita sa vo svojej biografii priznal k silnému zlozvyku - fajčeniu. Podľahol mu už ako 12-ročný, nevzdal sa ho ani počas hokejovej kariéry. Počas pobytu v Košiciach predviedol nielen výnimočné hokejové umenie, ale aj túto svoju neresť.poznamenal Kolláth.V roku 1967 bol Mikita hviezdou NHL prvej veľkosti. Košickým divákom sa predviedol v pozícii aktuálneho držiteľa trofejí pre najproduktívnejšieho i najužitočnejšieho hráča profiligy.uvádza sa v správe z archívu TASR.Účasť jednej z najväčších hviezd histórie NHL v prípravnom zápase na Slovensku sa odohrala v čase, keď sa československí hokejoví priaznivci spamätávali z neúspechu zo svetového šampionátu. Partia okolo Václava Nedomanského, Jozefa Golonku a Jiřího Holečeka sa na MS vo Viedni hotovala získať zlato, keďže v predošlých dvoch ročníkoch skončila strieborná, ale nečakaná prehra s Fínskom, remízy s Kanadou a Švédskom a prehra so Sovietskym zväzom odsunula tím trénera Jaroslava Pitnera až na štvrtú priečku. Tá bola neúspechom, ktorí fanúšikovia znášali len ťažko. Výsledkom boli viaceré zmeny v hokejovom hnutí a pre sklamaných fanúšikov na východe krajiny prišla v lete mimoriadne príjemná správa. Už len prítomnosť Mikitu, hoci bez reálnej šance na účasť na vrcholnom podujatí za Československo, vrátila hokejový optimizmus.V tom čase 27-ročný Mikita prišiel na Slovensko aj s manželkou Jill a deťmi. Ukázal im krásy rodnej krajiny a dostal aj pozvánku zúčastniť sa na sústredení reprezentácie. V jej drese odohral niekoľko prípravných zápasov a možnosť "použiť" v prípravnom zápase hviezdu prvej svetovej veľkosti využil aj klub VSŽ Košice. Mikita navštívil rodnú krajinu ešte viackrát, zatiaľ naposledy v roku 2004. V roku 2015 mu diagnostikovali Lewyho demenciu.Mikita sa narodil rodičom Jurajovi a Emílii ako druhý chlapec po prvorodenom Jurajovi. Jeho rodnú obec Sokolče neskôr zatopila Liptovská Mara. Jeho pôvodné meno bolo Stanislav Gvoth, priezvisko si zmenil až v zámorí. Jeho otec pracoval ako údržbár, matka sa venovala domácnosti a pestovaniu zeleniny. V roku 1948 prišli na návštevu ku Gvothovcom príbuzní Anna a Joe Mikitovci, ktorí už v tom čase žili v kanadskom Ontariu. Tí nemohli mať vlastné deti a napokon si vtedy 8-ročného Stanislava vzali so sebou do St. Catharines. Po dlhej ceste, ktorá zahŕňala aj vyše dvojtýždňovú plavbu loďou z francúzskeho Le Havre do kanadského Montrealu, sa začala písať kariéra jednej z najväčších osobností NHL.V profilige odohral 22 sezón za Chicago Blackhawks. V 1394 zápasoch dosiahol 1467 bodov za 541 gólov a 926 asistencií, stále je najproduktívnejší hráč v histórii klubu. Štyrikrát získal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti (1964, 1965, 1967, 1968), dvakrát sa stal najužitočnejším hráčom sezóny (Hart Memorial Trophy - 1967, 1968), dvakrát získal Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča (1967, 1968) a raz sa stal najužitočnejším hráčom NHL podľa hráčskej asociácie (Lester B. Pearson Trophy - 1976). Je v Sieni slávy NHL v Toronte i v Sieni slávy slovenského hokeja.