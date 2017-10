Pred 50 rokmi sa Spartak Trnava tešil zo zisku Stredoeurópskeho pohára

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava/Bratislava 30. októbra (TASR) - V stredu 1. novembra uplynie 50 rokov od momentu, keď Spartak Trnava obohatil svoju vitrínu o trofej Stredoeurópskeho pohára (SEP). V jeho jubilejnom 25. ročníku zdolal v odvetnom zápase na domácom trávniku maďarský tím Újpest Dózsa.Spartak Trnava sa pod vedením legendárneho trénera Antona Malatinského stal prvým slovenským tímom, ktorý získal túto cennú trofej. Do finále SEP sa "bilí andelé" prebojovali cez talianske mužstvá Lazo Rím a AC Fiorentina a maďarský Honvéd Budapešť.Vo finále narazili na ďalší maďarský tím z Budapešti Újpest Dózsa. Prvý finálový duel prehral Spartak na trávniku súpera 2:3. V odvete 1. novembra 1967 "červeno-čierni" vyhrali 3:1 a po víťazstve vo vtedajšom Československom pohári triumfoval Spartak ako prvé slovenské mužstvo aj vo vtedy populárnom Stredoeurópskom pohári.O góly, ktoré rozjasali 25.000 divákov na trnavskom štadióne, sa postarali Valerián Švec, Ladislav Kuna a Jaroslav Kravárik. Okrem nich bol jednou z hlavným postáv odvetného finálového víťazstva Jozef Adamec, po akciách ktorého padli všetky tri góly do siete Újpestu.V dramatickom stretnutí sa vedenia ujali gólom Ferenca Beneho hostia. V 20. minúte zahral priamy kop Adamec, jeho strieľanú prihrávku si prevzal Švec a vyrovnal na 1:1. O deväť minút neskôr pre zmenu z pravej strany našiel Adamec Kunu, ktorý po hlavičke poslal Spartak do vedenia 2:1. Tretí gól padol v 56. minúte, keď Adamec vysunul Šveca a ten z ľavého krídla zacentroval k šestnástke, odkiaľ nabiehajúci Kravárik ideálne trafil horný roh brány a upravil výsledok na konečných 3:1.Futbalové kvality Adamca po zápase ocenil aj vtedajší reportér maďarskej televízie Tamás Vitrai, ktorý skonštatoval, že je naozaj výborný futbalista. Maďarský novinár ocenil aj prácu hlavného rozhodcu Rakúšana Paula Schillera, ktorý mal podľa neho ťažkú pozíciu, ale svoju úlohu zvládol.Samotný rozhodca Schiller zápas zhodnotil slovami:V pozápasových vyjadreniach kvalitu maďarského tímu uznal aj tréner Spartaka Malatinský, ktorý pred 50 rokmi povedal:Myšlienka usporiadať Stredoeurópsky pohár ako medzinárodnú klubovú futbalovú súťaž sa zrodila už v roku 1926. Jej otcom bol rakúsky bankár Hugo Meisl. Prvých ročníkov sa zúčastňovali kluby z Československa, Rakúska, Maďarska a bývalej Juhoslávie. Neskôr sa pridali aj kluby z Talianska, Švajčiarska či Rumunska. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1927, v ktorom triumfovala Sparta Praha. Na niekoľko rokov súťaž prerušila druhá svetová vojna. Po prestávke sa SEP obnovil v roku 1955. Posledný ročník sa konal v rokoch 1991/1992, víťazom sa stalo mužstvo z dnešnej Bosny a Hercegoviny FK Borac Banja Luka.Okrem Spartaku Trnava vyhrali SEP aj ďalšie slovenské tímy. V roku 1969 Inter Bratislava a v roku 1981 Tatran Prešov.