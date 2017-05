Pred 50 rokmi vyšiel legendárny Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. mája (TASR) - Hudobní fanúšikovia po celom svete si dnes pripomínajú 50 rokov od vydania albumu Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, ôsmeho štúdiového počinu britskej rockovej skupiny The Beatles. Album je všeobecne považovaný za jeden z najvplyvnejších v dejinách modernej hudby. Informuje o tom magazín Rolling Stone.Album sa vyznačuje inovatívnymi skladateľskými postupmi aj zvukovou produkciou, grafickým dizajnom či premostením kultúrnych rozdielov medzi populárnou hudbou a vysokým umením. Experimentálne kompozície vznikli s vedomím, že skupina už nebude musieť skladby hrať na koncertoch, ktorých sa vzdala rok predtým.Album zaznamenal úspech u kritikov aj v predajnosti; celkovo sa ho predalo 32 miliónov kusov. V roku 1968 získal štyri ceny Grammy vrátane Albumu roka - po prvý raz vôbec v tejto kategórii zvíťazila rocková platňa. "Seržant Pepper" na dlhú dobu obsadil prvé miesta hudobných rebríčkov v Británii aj v Spojených štátoch.Z albumu pochádzajú skladby ako Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends, A Day in the Life či eponymná Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pri príležitosti 50. výročia vydania albumu vychádza jeho deluxe verzia so stereo mixami, množstvom alternatívnych verzií piesní i s dokumentárnym filmom.