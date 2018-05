Pred 65 rokmi Hillary a Norgay ako prví vystúpili na Mount Everest

Na archívnej snímke Nepálčan Sardar Tenzing Norgay (vpravo) a Novozélanďan Edmund P. Hillary (vľavo) ukazujú 26. júna 1953 v Káthmandú výstroj, ktorú mali na sebe počas výstupu na najvyššiu horu sveta Mount Everest 29. mája 1953. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mount Everest/Bratislava 28. mája (TASR) - Novozélanďan Edmund Percival Hillary a nepálsky šerpa Tenzing Norgay ako prví pokorili 8848 metrov vysoký Mount Everest. Od ich prvého úspešného výstupu na najvyššiu horu sveta uplynie v utorok 29. mája 65 rokov.Hlavný britský zememerač indickej Veľkej zememeračskej spoločnosti Andrew Waugh privítal v roku 1852 vo svojej kancelárii zememerača Hennesseyho, ktorý mu oznámil, že objavil najvyššiu horu sveta. Podľa jeho vtedajších výpočtov dosahovala hora, vtedy označovaná len rímskou číslicou XV, nachádzajúca sa v himalájskom pohorí na hranici medzi Nepálom a Tibetom, výšku 8840 metrov. Až keď sa v roku 1865 potvrdili Hennesseyho výpočty, rozhodol sa Andrew Waugh na počesť svojho predchodcu sira Georgea Everesta, pomenovať horu Mount Everest. Súčasná výška Mount Everestu 8848 metrov sa ustálila v 50. rokoch 20. storočia. Mount Everest neustále rastie približne o jeden centimeter ročne, čo je spôsobené pohybom tektonických dosiek.Od vyhlásenia Mount Everestu, ktorý Tibeťania volajú Čomolungma (Bohyňa Matky zeme) a Nepálčania Sagarmatha (Hlava nebies), za najvyššiu horu sveta, vzrástla túžba zdolať jeho vrchol. Prvé pokusy vyliezť na vrchol Mount Everestu sa začali v roku 1921. Do prvého úspešného výstupu Hillaryho a Norgaya sa o vrchol pokúšalo 13 prevažne britských a dve švajčiarske expedície a zahynulo 15 ľudí.V roku 1953 sa vytvorila britská výprava pod vedením dôstojníka Johna Hunta. Ten určil dva tímy, ktoré mali dosiahnuť vrchol Mount Everestu. Tom Bourdillon a Charles Evans sa 26. mája 1953 výstupu vzdali pre zdravotné problémy. A tak zdolanie vrcholu ostalo na Edmundovi Hillarym a skúsenom nepálskom šerpovi Tenzingovi Norgayovi, ktorý sa zúčastnil už na piatich predchádzajúcich expedíciách.Na najvyššom bode Zeme stáli po strastiplnom výstupe za pomoci kyslíkových prístrojov 29. mája 1953 o 11.30 h. Podali si ruky, vztýčili vlajky Spojeného kráľovstva, Nepálu, Organizácie Spojených národov (OSN) a Indie. Spravili fotografie a Hillary nechal na vrchole krížik Johna Hunta. Tenzing vyhrabal do snehu jamku, do ktorej vložil malé potravinové obety ako poďakovanie hore za jej láskavý súhlas. Na vrchole strávili 15 minút.Po náročnom zostupe a návrate do základného tábora vyriekol Hillary pamätné, ale nie veľmi úctivé slová: "Tak sme toho bastarda dostali". Zhodou okolností Mount Everest padol pár dní pred korunováciou Alžbety II. Správu preto zámerne pozdržali a oznámili až večer pred korunováciou. Treba ešte dodať, že sformovanie britskej výpravy podnietil pokus švajčiarskej expedície, ktorá sa v roku 1952 dostala tesne pod vrchol. Horolezec Raymond Lambert a šerpa Tenzing Norgay sa v poslednej fáze výstupu vzdali pre nedostatok zásob.Po návrate z misie do vlasti boli Hunt aj Hillary povýšení do šľachtického stavu. Hunt napísal o úspešnej expedícii knihu Výstup na Everest, ktorá sa zaradila medzi klasickú horolezeckú literatúru. Norgay, ktorý nebol občanom Spojeného kráľovstva dostal medailu - British Empire Medal.Výstup na najvyšší končiar sveta spôsobil, že sa chudobný Nepál stal vyhľadávanou destináciou pre horolezcov a Hillary sa stal zrejme najslávnejším horolezcom všetkých čias. V 60. rokoch 20. storočia sa vrátil do Nepálu a popri dobýjaní ďalších vrcholov sa výraznou mierou zaslúžil o vznik nemocníc, škôl a zlepšovanie životného prostredia v okolí Everestu. V oblasti, kde horolezci začínajú cestu na Mount Everest postavil malé letisko. Nachádza sa v Lukle a od roku 2008 nesie meno Hillary-Tenzing Airport.O prvenstvo by dvoch prvých pokoriteľov Everestu mohli priniesť iba dôkazy o tom, že George Mallory a Andrew Irving v roku 1924 počas štvrtej britskej výpravy zahynuli až pri návrate z najvyššieho končiara sveta.Prvý úspešný výstup na Mount Everest bez pomoci kyslíkových prístrojov absolvovali Rakúšan Peter Habeler a dnes už legendárny Talian Reinhold Messner 8. mája 1978. Prvou ženou na vrchole najvyššej hory sveta sa 16. mája 1975 stala Japonka Junko Tabeiová. Wanda Rutkiewiczová z Poľska sa 16. októbra 1978 stala prvou Európankou, ktorá dosiahla vrchol Mount Everestu.