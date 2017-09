Pred 85 rokmi sa narodil prvý český ombudsman Otakar Motejl

Otakar Motejl na archívnej snímke. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Praha/Bratislava 10. septembra (TASR) – V nedeľu 10. septembra uplynie 85 rokov od narodenia českého právnika a politika Otakara Motejla.Prvý český ombudsman bol vo funkcii Verejného ochrancu práv občanov od vzniku tohto úradu v Českej republike (ČR) v roku 2000. Predtým pôsobil ako minister spravodlivosti a aj ako predseda Najvyššieho súdu Českej republiky (ČR). Uznanie a rešpekt si získal už pred novembrom 1989, kedy ako právnik zastupoval mnohých disidentov a kritikov komunistického režimu.Otakar Motejl sa narodil 10. septembra 1932 v Prahe. Po ukončení štúdia na pražskej Právnickej fakulte Univerzity Karlovej pracoval ako advokát postupne v rôznych československých mestách - Banskej Bystrici, Krupine, Banskej Štiavnici, Kremnici, Kladne a v Prahe. V rokoch 1966 až 1968 bol vedeckým pracovníkom Právnického ústavu ministerstva spravodlivosti. V roku 1968 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky (ČSSR) v Prahe, odkiaľ po dvoch rokoch odišiel a až do januára 1990 vykonával advokátsku prax. V normalizačných rokoch obhajoval v politických súdnych procesoch mnohých disidentov a kritikov komunistického režimu. Pomáhal tak okrem iných aj perzekvovaným členom legendárnej undergroundovej skupiny Plastic People of the Universe.V roku 1990 sa Otakar Motejl vrátil k svojej súdnej praxi ako sudca Najvyššieho súdu Československej federatívnej republiky (ČSFR). Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dva samostatné štáty, do roku 1998 predsedal Najvyššiemu súdu ČR. Dva roky pôsobil ako český minister spravodlivosti. Činnosť v tejto funkcii však ukončil v roku 2000, keď bol 18. decembra 2000 Poslaneckou snemovňou ČR zvolený za prvého Verejného ochrancu práv občanov. Na druhé funkčné obdobie bol opätovne zvolený v roku 2006.Motejlovi sa podarilo vybudovať z úradu ombudsmana inštitúciu, ktorá sa v prieskumoch verejnej mienky tešila stabilne vysokej podpore a získal pre ňu aj rešpekt politikov, z ktorých mnohí boli k jej vytvoreniu skeptickí.Prvý český ombudsman bol držiteľom viacerých ocenení. V roku 1991 ho Federálna asociácia amerických právnikov ocenila Medzinárodnou cenou za ochranu ľudských práv (International Human Rights Award). O štyri roky neskôr získal od Jednoty českých právnikov striebornú medailu Antonína Randy. Českou advokátskou komorou a spoločnosťou EPRAVO.CZ bol v roku 2009 uvedený do Právnickej siene slávy za celoživotné dielo a výnimočný prínos českému právu.Otakar Motejl zomrel 9. mája 2010 po chorobe v Brne v Českej republike.Na jeho počesť v roku 2010 Nadácia Open Society Fund Praha založila Fond Otakara Motejla, ktorý finančne podporuje české neziskové organizácie, ktoré bojujú proti korupcii a snažia sa o transparentné a poctivé prostredie v Česku.