Pred 90 rokmi sa stala Sedembolestná Panna Mária patrónkou Slovenska

Sedembolestná Panna Mária Foto: TASR Foto: TASR

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenskí veriaci si 22. mája 1927, pred 90 rokmi, v Šaštíne vypočuli správu o tom, že Sedembolestná Panna Mária bola vyhlásená za patrónku Slovenska. Traja biskupi a okolo 40.000 pútnikov sa oficiálne dozvedeli, že pápež Pius XI. (1857-1939) vatikánskym dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.V dekréte Celebre apud Slovachiae gentem (Slávna u slovenského národa) z 22. apríla 1927 Pius XI. dovolil používať po litániách invokáciu, čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Pannu Máriu za svoju patrónku. V roku 1927 slovenskí veriaci s biskupmi podali žiadosť do Ríma o povolenia, aby do Loretánskych litánií bola pridaná prosba:. Kongregácia obradov túto žiadosť 8. apríla 1927 zamietla. O dva týždne na ďalšom zasadnutí členovia Kongregácie sa k žiadosti postavili kladne s tým, že je povolené pridať v závere Loretánskych litánií prosbu:s odpoveďou:Slovenský katolícky exil potvrdil úctu k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, tak, že na jej sviatok, pripadajúci na 15. septembra, sa v roku 1963 konala prvá svätá omša a posviacka kaplnky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI.(1897-1978) apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil Chrám Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.Sviatok Sedembolestnej Panny Márie pripadá na 15. septembra. Na Slovensku je to deň pracovného pokoja. V iných krajinách je známy pod názvom: Bolestná Panna Mária. Prvé stopy o sviatku badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, keď sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú katolícku cirkev bol sviatok ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727.