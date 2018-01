Pred 95 rokmi sa narodil olympionik Jan Matocha

Ján Matocha. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 5. januára (TASR) - Legendárna postava rýchlostnej kanoistiky, olympionik Jan Matocha sa narodil pred 95 rokmi 5. januára.Matocha bol posledný z niekdajších československých olympionikov žijúcich na Slovensku, ktorý štartoval na prvých olympijských hrách po druhej svetovej vojne v Londýne v roku 1948. Súťažil aj na OH 1952 v Helsinkách. Vo veku 89 rokov sa do Londýna vrátil – ako hosť Slovenského olympijského výboru na OH 2012.Jan Matocha sa narodil 5. januára 1923 v obci Střelná na Morave. Od svojich šiestich rokov však žil v Bratislave. Rýchlostnej kanoistike sa venoval v Tatrane Karlova Ves, získal spolu 14 titulov majstra Československa. Svoju krajinu reprezentoval na dvoch olympiádach. Na OH 1948 v Londýne sa umiestnil na 9. mieste v disciplíne K1 na 10 km, na OH 1952 v Helsinkách štartoval v dvojkajaku spoločne s Otakarom Kroutilom na kilometrovej trati a nepodarilo sa im postúpiť z rozjazdy.Bol držiteľom jedného večného kajakárskeho vytrvaleckého rekordu – v roku 1959 zvládol trať maratónu České Budějovice – Praha za 13 hodín. Po prehradení rieky Vltava už tento rekord nikto nemohol prekonať. Rýchlostnú kanoistiku kombinoval s behom na lyžiach, čo bol v zime výborný kondičný doplnok vodáckej prípravy.Trénerskej práci sa venoval najprv v Tatrane Karlova Ves, potom v Slávii UK Bratislava, pričom celé desaťročia zasvätil príprave mládeže.Slovenský olympijský výbor (SOV) ocenil celoživotné príkladné pôsobenie Jana Matochu najprv udelením Ceny fair play SOV (1995) a potom aj Strieborných kruhov SOV (2003). Pri zapaľovaní olympijského ohňa na úvod celoslovenskej štafety s Posolstvom Hrám XXX. olympiády v Londýne dostal ako najstarší olympionik poctu odovzdať olympijský oheň účastníkom OH 2012 Danke Bartekovej a Samuelovi Piaseckému, a tým symbolicky premostiť dve olympiády v Londýne.Posledné obdobie života strávil najstarší olympionik SR v penzióne. Jan Matocha zomrel 11. októbra 2016 v Bratislave vo veku 93 rokov.