Pred a počas tohtoročných sviatkov míňali Slováci viac ako inokedy

Bratislava 29. decembra (TASR) - Predvianočná nákupná horúčka prišla tento rok vo štvrtok 22. decembra. Klienti v obchodoch nechali o 65 % viac finančných prostriedkov ako na zlatú nedeľu. V ten istý deň zaznamenali najväčší nápor aj bankomaty, a to z pohľadu počtu aj objemu výberu. Vyplýva to z údajov ČSOB o platbách platobnými kartami.Decembrové čísla ukázali zaujímavý trend. Počty aj objemy platieb vždy od pondelka do piatka narastali a počas víkendu následne klesali.uvádza hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.Tesne pred sviatkami klesol podiel bežných prevádzok, ako sú potraviny a čerpacie stanice. Naopak, klienti nakupovali viac oblečenia, obuvi, kozmetiky a drogérie. Na Štedrý deň, teda 24. decembra, už klienti nakupovali skôr výnimočne. Počet transakcií aj ich výška boli totiž výrazne nižšie, ako je bežný priemer počas roka.dodala Jamborová.Obdobné trendy v nakupovaní zaznamenala aj Slovenská sporiteľňa. Podľa údajov, ktoré poskytla TASR, na Vianoce si Slováci dopriali viac, online nákupov urobili o tretinu viac ako vlani. Zo štatistík používania 1,3 milióna debetných kariet Slovenskej sporiteľne vyplýva, že počas adventu útraty stúpli medziročne o vyše 5 %. Na jednu kartu pripadali výdavky vo výške 480 eur. Rekordný bol 19. december, keď klienti sporiteľne debetnými kartami zaplatili nákupy v hodnote takmer 17,5 milióna eur.Priemerný držiteľ debetnej karty si z bankomatu vybral počas adventu 295 eur a ďalších 185 eur minul pri platení v obchode. Celkovo tak Slováci minuli počas adventu priemerne 480 eur.hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Počet platieb debetnými kartami stúpol takmer o 14,5 % a celková zaplatená suma o 12 %. Priemerná výška platby dosiahla 25 eur.Rekordným dňom bol 19. december, keď klienti Slovenskej sporiteľne urobili 626.000 platieb v celkovej výške takmer 17,5 milióna eur a 135.000 výberov. Vlani si Slováci nákupy nechávali na neskôr a najaktívnejší boli 22. decembra.Okrem potravín nakupovali Slováci najčastejšie oblečenie a kozmetiku. Najviac, takmer 80 eur na nákup, minuli v klenotníctvach a obchodoch s elektronikou. Len o niečo nižšia bola priemerná platba v športových obchodoch – 75 eur. Obchodníci so športovými potrebami sa však mohli tešiť z vysokého medziročného rastu objemu platieb, ktorý dosiahol takmer 25 %.Z rastu predaja sa však mohli tešiť nielen obchodníci, ale aj prevádzkovatelia stravovacích zariadení. Kým v reštauráciách, baroch či kaviarňach vzrástol objem platieb kartami o 30 %, platby v prevádzkach rýchleho občerstvenia stúpli až o 200 %. Absolútnym rekordérom sa však stali predajne digitálneho tovaru - audiokníh, filmov a hudby, ktorým sa tržby z platieb kartami zvýšili o 214 %.Trendom posledných rokov je nákup darčekov prostredníctvom internetu a podiel online transakcií neustále stúpa.uzatvára Cesnaková.