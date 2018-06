Pred Českým rozhlasom v Ostrave odhalia sochu Karla Kryla

Na archívnej snímke Karel Kryl, ktorý patril k veľkým odporcom komunizmu. Najavo to dal svojimi skladbami. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 22. júna (TASR) - Bronzovú sochu pesničkára Karla Kryla (1944-1994) v životnej veľkosti odhalia už v stredu 27. júna pred sídlom Českého rozhlasu v Ostrave.Práve v niekdajšom Československom rozhlase Ostrava svojho času pôsobil Karel Kryl, ktorý tu realizoval aj nahrávky viacerých svojich neskôr slávnych songov.Dielo sochára Davida Moješčíka, ktoré by tu malo byť symbolom slobody slova a demokracie, vzniklo z iniciatívy študentov a vďaka dotácii z programu mesta Ostrava na úpravu verejných priestranstiev.Na jeho slávnostnom odhalení by sa mal zúčastniť aj umelcov brat Jan Kryl, ktorý sa sťaby spevák, básnik a textár aktívne usiluje o pripomínanie tvorby svojho slávnejšieho súrodenca.Informovali o tom české elektronické médiá.Rodák z Kroměríža, ktorý vyrastal v rodine kníhtlačiara a ktorého otca odsúdili v období štátostrany na nútené práce, vyštudoval na Strednej priemyselnej škole keramickej v českej Bechyni. Písal songy, ktoré poznal sprvoti iba úzky okruh odborníkov a stúpencov folku, avšak neskôr ich spoznala celá krajina. Keď mu vo vydavateľstve Panton vďaka mentorovi Jiřímu Černému vyšiel v marci 1969 prvý album, na ktorom nechýbali popri titulnej piesni Bratříčku, zavírej vrátka ani songy ako napríklad Veličenstvo kat, Morituri te salutant, Salome, Anděl, Jeřabiny alebo Nevidomá dívka, predalo sa v priebehu niekoľkých týždňov viac ako 50.000 exemplárov tejto hudobnej kolekcie. Titul sa však čoskoro ocitol na indexe a na jeho reedíciu musela verejnosť čakať až do spoločenských zmien v bývalom Československu v roku 1989.Karel Kryl opustil krajinu v septembri 1969 a napokon sa usadil v Mníchove, kde spolupracoval ako exulant s rozhlasovou stanicou Rádio Slobodná Európa, kde v rokoch 1975-1989 moderoval vlastný program s názvom Krylogie a vydával knihy. Vlastným nákladom vydal platňu Rakovina (1969, nemecké vydavateľstvo Primaphon) a ešte ďalších deväť albumov. V bavorskej metropole študoval na univerzite dejiny umenia a žurnalistiku. Po roku 1973 absolvoval niekoľko turné v Kanade, kde si získal obrovské sympatie. Krátky čas žil aj v USA a koncertoval tiež v Austrálii.V období normalizácie museli i amatérski interpreti Krylových songov rátať príležitostne s postihmi, hlavne ak na nich príslušníkov VB upozornilispoluobčania.V roku 1989 sa Karel Kryl vrátil späť do Československa. Vystúpil na takmer 30 koncertoch, vždy vypredaných, na ktorých poslucháči väčšinou spievali s ním. Nechýbal ani na demonštrácii na Václavskom námestí v Prahe a stal sa jedným zo symbolov nežnej revolúcie. Ponovembrové dianie v Československu v ňom však vyvolávalo nespokojnosť, pochybnosti a sklamanie. Aj tieto aspekty sa možno podpísali pod jeho predčasný odchod z radov živých, deväť dní pred 50. narodeninami. Karel Kryl skonal v Mníchove 3. marca 1994.Na jeho pohrebe sa zúčastnili tisícky ľudí a posmrtne mu udelili množstvo cien a vyznamenaní vrátane Medaily za zásluhy II. stupňa a Ceny Františka Kriegela, ktorú udeľuje Nadácia Charty 77.