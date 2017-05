Pred cyklónom Mora evakuovali vyše milión ľudí z pobrežia Bangladéša

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dháka 30. mája (TASR) - V sprievode silného vetra a dažďa dorazil dnes ráno k juhovýchodnému pobrežiu Bangladéša cyklón Mora.Prírodný živel udrel na pevninu okolo 06.00 h miestneho času (02.00 h SELČ) medzi rybárskym prístavom Cox's Bazar a mestom Čitágáon, pričom nárazy vetra dosahovali podľa bangladéšskeho meteorologického úradu rýchlosť 117 km/h, informovala BBC.Úrady už vopred evakuovali viac ako milión ľudí z nízko položených pobrežných dedín. Očakáva sa, že cyklón zasiahne aj časti Indie a Mjanmarska.Meteorológovia varovali, vietor by mohol v niektorých pobrežných oblastiach Bengálskeho zálivu, kde žijú milióny ľudí, spôsobiť vlnobitie dosahujúce výšku 1,2-1,5 metra. Úrady preto vyzvali všetky rybárske plavidlá, aby sa vrátili do prístavov a zostali ukotvené.Bangladéš trápia cyklóny od apríla do decembra. V máji minulého roka zasiahol cyklón Roanu južné pobrežie krajiny, pričom zomrelo 20 ľudí a ďalších 500.000 muselo ujsť zo svojich domovov. Bleskové záplavy a výdatné dažde viedli k zosuvom pôdy v hornatých oblastiach, odkiaľ hlásili väčšinu obetí.