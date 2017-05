Pred desiatimi rokmi zomrel herec Marián Zednikovič

Slovenský filmový a divadelný herec Marián Zednikovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) – Herec Marián Zednikovič bol zakladajúcim a dlhoročným členom divadla Astorka Korzo'90. Niekoľko rokov úspešne organizoval Letné Shakespearovské slávnosti na Bratislavskom hrade. V piatok 5. mája uplynie desať rokov od jeho úmrtia.Marián Zednikovič sa narodil v Bratislave 15. augusta 1951. Vyštudoval herectvo na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Po ukončení štúdia v roku 1974 začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež (dnešné Divadlo Jána Palárika). Zahral si tu Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom Revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy do Divadla Nová scéna.Bol jedným zo zakladajúcich členov Divadla Astorka Korzo'90. Účinkoval tu napríklad v dráme Armagedon na Grbe. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu DOSKY (Divadelné ocenenia sezóny) za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnej hre Obchod na korze si zahral postavu Antona Brtka, za ktorú získal v roku 2000 Výročnú cenu Literárneho fondu.V roku 2003 vystupoval v hre Zlatí chlapci amerického dramatika Neila Simona v bratislavskom kaviarenskom divadle West.Účinkoval tiež v rozhlase, televízii, vo filme a v dabingu. Na filmovom plátne ho bolo vidno od roku 1980, keď si zahral Maťka v Demokratoch. Filmové postavy stvárnil aj v snímkach Zbohom sladké driemoty (1983), Drevená krava (1984), Päťka s hviezdičkou (1985), vo vojnovej dráme Kára plná bolesti (1985), v komédii Utekajme, už ide! (1986), Dávajte si pozor (1990), Rošáda (1991) alebo v poetickom filme Orbis Pictus (1997). Marián Zednikovič si zahral aj v úspešných televíznych seriáloch Život bez konca (1982) a Lekár umierajúceho času (1983). Neskôr to boli seriály Duchovia (1997) a Zborovňa (1999). Účinkoval aj v 29-minútovej čiernej komédii Prirodzená smrť, ktorú v roku 2004 nakrútil študent Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Michal Krajňák.Nezabudnuteľnou sa stala jeho postava Lorda Nortona v rozhlasovom sitkome Lord Norton a sluha James, kde hral spolu so Stanislavom Dančiakom. Svoj hlas tiež prepožičal milému trúdikovi Vilkovi zo známeho kresleného seriálu Včielka Maja.Herec Marián Zednikovič zomrel po ťažkej chorobe 5. mája 2007 v Bratislave vo veku 55 rokov. Pochovaný je na bratislavskom Martinskom cintoríne.Cenu Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu mu udelili in memoriam ešte v roku 2007. V auguste 2011 počas Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy pribudla v Uličke slávnych nosov v Kremnici jeho plastika.