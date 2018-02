Pred Erdoganovou návštevou v Ríme zakázali protesty a zhromaždenia

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 5. februára (TASR) - Na veľkej časti územia Ríma platí od nedele do pondelka večera zákaz demonštrácií a protestných zhromaždení. Nariadenie súvisí s návštevou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Ríme a Vatikáne. V súvislosti s tým v tejto časti mesta hliadkuje asi 3500 policajtov. Informoval spravodajský web magazínu Le Point.Napriek zákazu sa má popoludní neďaleko Vatikánu, v záhradách Anjelskeho hradu, konať za účasti asi 200 ľudí zhromaždenie Kurdov a prokurdských aktivistov. Chcú protestovať proti operáciám tureckej armády v okolí kurdskej enklávy Afrín v Sýrii.V rovnakom čase sa vo Vatikáne uskutoční Erdoganova audiencia u pápeža Františka. Erdogan je po 59 rokoch prvým tureckým prezidentom na návšteve vo Vatikáne.Okrem toho sa Erdogan v pondelok v Ríme stretne s prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Paolom Gentilonim. Predpokladá sa, že témou ich rozhovoru bude ilegálne prisťahovalectvo, spolupráca v zbrojnom priemysle a prijatie Turecka do EÚ. V pláne má aj schôdzku s talianskymi priemyselníkmi.V článku pre nedeľné vydanie denníka La Stampa Erdogan vylúčil, že by existovala iná možnosť ako plné členstvo Turecka v EÚ. Zmietol tým zo stola nedávny návrh Francúzska, aby Turecku bolo zo strany EÚ ponúknuté len partnerstvo.napísal Erdogan, ktorý súčasne pripomenul kľúčovú rolu Turecka pri zastavení prúdu migrantov smerujúcich z Blízkeho východu do Európy.Vo svojom článku Erdogan nevylúčil ani spoločnú taliansko-tureckú operáciu v Líbyi.Počas návštevy v Ríme Erdogan nemá naplánované žiadne stretnutie s novinármi. Začiatkom januára sa turecký prezident stal terčom ostrej kritiky za svoj výpad voči francúzskemu novinárovi, ktorý sa ho počas návštevy Paríža pýtal na zbrane, ktoré Turecko v roku 2014 údajne dodalo džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).