Pred hurikánom utekajú aj Slováci, obrátiť sa môžu na núdzové linky

Na snímke ľudia sa brodia po zaplavenej ulici v meste Charleston v Južnej Karolíne po tom, ako oblasť zasiahol hurikán Irma 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča Slovákom v súvislosti s hurikánom Irma striktne dodržiavať pokyny civilnej ochrany. Informuje o tom na svojej internetovej stránke. Varovanie sa týka oblasti severného Karibiku, Kuby, Bahamského spoločenstva a juhovýchodného pobrežia Spojených štátov.Rezort diplomacie ďalej upozorňuje na to, aby Slováci okrem dôsledného rešpektovania pokynov civilnej ochrany, nevychádzali na otvorené priestranstvá, zachovávali opatrnosť pri prechode cez kaluže a mláky, keďže by tam mohli byť popadané káble vysokého napätia. Zároveň ich žiada, aby boli trpezliví pri obnove telekomunikačného systému, infraštruktúry a leteckého spojenia.varuje rezort diplomacie.V prípade, ak sa Slováci dostanú do núdze, môžu kontaktovať núdzovú linku Zastupiteľského úradu SR v Havane na telefonickom čísle + 53 526 30584. V prípade Portorika, Floridy a Amerických panenských ostrovov môžu kontaktovať núdzovú linku veľvyslanectva SR vo Washingtone, D.C. na telefonickom čísle +1 202 361 6298.Irma, ktorá v pondelok (11.9.) zoslabla na stále silnú tropickú búrku, po prechode z Floridy usmrtila v štáte Georgia troch ľudí a v Južnej Karolíne jedného. Zaplavila pobrežie, polámala stromy, ktoré popadali na domy, a prinútila letisko v Atlante, aby zrušilo stovky letov.Celkovo si vyčíňanie prírodného živlu vyžiadalo na juhovýchode USA najmenej desať mŕtvych, medzi nimi aj ľudí, na ktorých padli stromy. Najmenej 35 ľudí zahynulo predtým, keď Irma pustošila karibské ostrovy. V bilancii je aj desať mŕtvych na Kube, kde podľa tamojších štátnych médií najviac osôb zahynulo v Havane, keď príboj morskej vody prenikol hlboko do obývaných štvrtí.