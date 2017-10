Pred kľúčovým prejavom v katalánskom parlamente posilnili bezpečnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 10. októbra (TASR) - Polícia dnes stráži verejné budovy a uzatvorila aj park obkolesujúci regionálny katalánsky parlament v Barcelone, kde sa vyhlásenie nezávislosti dnes večer pravdepodobne stretne s tvrdou reakciou španielskych centrálnych úradov. Uviedla to tlačová agentúra AP.Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont neprezradil presné znenie svojho posolstva, ktoré prednesie o 18.00 h SELČ na dnešnom plenárnom zasadnutí katalánskeho parlamentu, ale separatistickí politici uviedli, že očakávajú vyhlásenie opierajúce sa o výsledky sporného referenda o nezávislosti z 1. októbra.Separatisti vyhlásili svoje víťazstvo v referende (v prospech nezávislosti) za odôvodnené a platné.Po ľudovom hlasovaní nasledovali masové protesty Kataláncov, rozhnevaných tvrdou a násilnou policajnou taktikou voči voličom, ktorí 1. októbra prišli odovzdať svoj hlas v referende.Kľúčovými otázkami zostáva to, ako bude vyhlásenie nezávislosti uvedené do praxe a aká bude reakcia centrálnej španielskej vlády, dodala agentúra AP.