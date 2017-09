Pred násilnosťami v Mjanmarsku ušlo do Bangledéša už 421.000 Rohingov

Utečenci sedia na lodi počas záchrannej akcie rybárov na mori v Indonézii 20.mája 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 19. septembra (TASR) - Počet utečencov z etnika Rohingov, ktorí od konca augusta ušli pred násilnosťami v Mjanmarsku do susedného Bangladéša, prekročil hranicu 421.000, informovala dnes v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Hovorca IOM Joel Millman na margo tejto stále sa zvyšujúcej bilancie poznamenal, že situácia v teréne sa veľmi rýchlo mení. Uviedol, že denne do Bangladéša z Mjanmarska prichádza v priemere okolo 20.000 utečencov.Podľa bilancie IOM sa v Bangladéši nachádza momentálne vyše 600.000 Rohingov, pričom viac ako dve tretiny z nich prišli v posledných troch týždňoch - po tom, ako v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku vypukli nepokoje medzi rohinskými povstalcami a vládnymi bezpečnostnými zložkami.Bangladéšske úrady sa snažia obmedziť pohyb moslimských Rohingov utekajúcich pred násilnosťami z Mjanmarska a pokiaľ sa to dá, sústrediť ich všetkých do preplnených utečeneckých táborov v prihraničnej oblasti. Tie však už kapacitne nestačia.