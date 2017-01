Pred návštevou prezidenta Nieta sa medzi USA a Mexikom iskrí

Na archívnej snímke zľava: mexický prezident Enrique Pena Nieto a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. januára (TASR) - Mexický prezident Enrique Peňa Nieto by mal zrušiť svoju blížiacu sa návštevu Washingtonu v prípade, ak Mexiko odmietne platiť za výstavbu múru na hranici s USA. Vyhlásil to dnes americký prezident Donald Trump." argumentoval Trump, ktorého slová zverejnila agentúra Reuters. Ak preto nie je Mexiko ochotné platiť za tento "" múr, bolo by lepšie zrušiť nadchádzajúce stretnutie, uzavrel.Mexický líder ešte v stredu večer vyhlásil, že odmieta rozhodnutie amerického prezidenta Trumpa postaviť múr na južnej hranici Spojených štátov, a zopakoval, že jeho krajina za tento múr nebude platiť.Peňa Nieto sa tak vyjadril po tom, ako šéf Bieleho domu podpísal v stredu príslušné výkonné nariadenie.povedal mexický prezident.Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) medzi USA a Mexikom bola podľa dnešného vyjadrenia Trumpa na Twitteri "" a vyústila do "straty obrovského množstva podnikov i pracovných miest".Trump už niekoľkokrát uviedol, že NAFTA v súčasnej podobe nezostane, a v nedeľu oznámil, že čoskoro by USA mali začať s Kanadou a Mexikom rokovať o prehodnotení tejto dohody.Návšteva Peňu Nieta vo Washingtone je naplánovaná na budúci utorok.