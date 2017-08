Pred novým školským rokom investovala Prievidza do väčších opráv škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 27. augusta (TASR) - Pred novým školským rokom investovala samospráva Prievidze aj do väčších rekonštrukcií svojich školských zariadení. Vynovené priestory čakajú na žiakov základných i deti materských škôl.Na obnovu svojho majetku, ktorú mesto realizuje, prípadne chce ešte realizovať v priebehu tohto roka, vyčlenilo vo svojom rozpočte takmer 1,44 milióna eur. Vyšší objem finančných prostriedkov nasmerovalo do materských škôl(MŠ), a to viac ako 940.000 eur, zvyšnú sumu do základných škôl (ZŠ), školských jedální a zariadení záujmového vzdelávania.ozrejmil pre TASR hovorca mesta Michal Ďureje.Do modernejšej budovy podľa neho nastúpia v septembri deti, ktoré navštevujú MŠ na Ulici J. Matušku, kde momentálne prebieha veľká rekonštrukcia za približne 615.000 eur, pričom práce by mal dodávateľ dokončiť najneskôr do 24. septembra.doplnil.Rekonštrukciou prechádza i výmenníková stanica pri ZŠ Rastislavova, práce v hodnote 41.400 eur by mal dodávateľ dokončiť 15. septembra. Samospráva pripravuje i výmenu palubovky a rekonštrukciu telocvične ZŠ na Ulici S. Chalupku, po druhej úprave rozpočtu mesta sa investícií dočkajú i ZŠ Mariánska, kde radnica plánuje výmenu okien za 20.000 eur, ďalších 40.000 eur použije na výmenu okien v ZŠ Rastislavova, dodal hovorca mesta.K 15. septembru by malo sedem ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovať 2946 detí, z toho 347 prvákov. Minulý školský rok k 15. septembru mali ZŠ 2889 detí. Do 11 MŠ by malo k 15. septembru chodiť 1125 dievčat a chlapcov, k 2. júnu prijali škôlky 346 detí. Minulý rok k 15. septembru mali prievidzské MŠ 1133 škôlkarov.