Pred piatimi rokmi prešiel akrobat Nik Wallenda cez Niagarské vodopády

Nik Wallenda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Niagara Falls/Bratislava 15. júna (TASR) - Na lane cez Niagarské vodopády prešiel ako vôbec prvý človek muž zo slávnej rodiny profesionálnych odvážlivcov Nik Wallenda. Pred piatimi rokmi 16. júna 2012 zdolal vtedy 33-ročný občan Spojených štátov amerických (USA) trasu dlhú 550 metrov vo výške 53 metrov nad hladinou za približne 35 minút.V tomto prípade bol istený lanom, trvala na tom televízia prenášajúca jeho čin, ktorá ho sponzorovala.Iní odvážlivci pred ním prešli po lane cez rieku Niagaru, ale nižšie dolu po toku a naposledy v roku 1896.Vo svojich obdivuhodných výkonoch Nik Wallenda pokračoval.Ako prvý človek na svete prešiel v júni 2013 po lane ponad svetoznámy Grand Canyon (Veľký kaňon) v Arizone (USA). Trasu dlhú 425 metrov prekonal po päť centimetrov hrubom oceľovom lane v závratnej výške 457 metrov za necelých 23 minút. Dobrodruh nebol pritom nijako istený a v prípade nehody by sa zrútil do rieky Little Colorado River.Pri tomto výkone mal Wallenda na sebe mikrofón a dve kamery - jedna sledovala vyschnuté riečisko pod jeho nohami, druhá bola otočená v smere jeho pohľadu. Obuté mal kožené topánky s podrážkou z losej kože, ktorá mu pomohla udržať sa na oceľovom lane.V apríli 2015 "zdolal" gigantické, 122 metrov vysoké ruské kolo v Orlande v štáte Florida v USA. Wallenda kráčal po konštrukcii Orlando Eye bez vyvažovacej tyče a napriek veternému počasiu a klzkému povrchu udržiaval rovnováhu len za pomoci rúk. Koleso sa pritom pomaly otáčalo. Jeho pokus trval približne štyri až päť minút.Wallenda patrí do siedmej generácie cirkusovej rodiny Flying Wallendas (Lietajúci Wallendovci). Jeho pradedo Karl Wallenda, rodák z nemeckého Magdeburgu, zahynul v roku 1978 v Portoriku pri páde z lana vo veku 73 rokov. Podobne skončili aj ďalší členovia rodiny Wallendovcov, napríklad Nikov bratranec a strýko.Vážna nehoda sa stala vo februári 2017 pri cirkusovom vystúpení na Floride (USA). Odvážlivec Wallenda spolu s siedmimi akrobatmi vystupovali na vysokom lane a číslo sa nevydarilo – po zabalansovaní jedného skončili štyria akrobati s vážnymi zraneniami v nemocnici, Wallenda a ďalší traja sa na lane zachytili a vyviazli bez zranení.