Pred piatimi rokmi solárne lietadlo doletelo do Maroka

Lietadlo Solar Impulse (prototyp HB-SIA), archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rabat/Bratislava 6. júna (TASR) – Pred piatimi rokmi sa uskutočnil medzikontinentálny let švajčiarskeho experimentálneho lietadla Solar Impulse HB-SIA zo španielskeho Madridu v Európe do marockého Rabatu v Afrike. Lietadlo priletelo do Rabatu v noci na 6. júna 2012.Autormi projektu solárneho lietadla boli dvaja Švajčiari - podnikateľ inžinier André Borschberg a psychiater a pilot Bertrand Piccard.Celý let jednomiestneho lietadla na solárny pohon, v ktorom sa striedali piloti - autori projektu, odštartoval 24. mája 2012 z domovskej základne Payerne na západe Švajčiarska. Lietadlo nabralo najskôr kurz Madrid, kde bolo naplánované medzipristátie.Pokračovanie letu do Maroka museli v španielskej metropole odložiť pre nepriaznivú meteorologickú situáciu. Lietadlo sa napokon do severoafrickej krajiny vydalo 5. júna 2012. Na prekonanie vzdialenosti 1190 kilometrov potrebovalo o niečo viac ako 19 hodín.Za najproblematickejšie fázy celého letu bol označovaný prelet ponad Pyreneje a veterný Gibraltársky prieliv a pre každý prípad bol v kabíne pripravený padák. Pilot Bertrand Piccard však po pristátí na letisku v Rabate označil prelet ponad prieliv za očarujúci zážitok.Lietadlo Solar Impulse HB-SIA s rozpätím krídel porovnateľným s Boeingom 777 (63,4 metra) vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien vážilo len okolo 1600 kilogramov. Poháňali ho štyri elektrické motory a bolo navrhnuté tak, aby mohlo letieť aj v noci. Malo 12.000 solárnych článkov a vysokovýkonné batérie, ktoré dokázali akumulovať nadbytočnú energiu.Prvý testovací let experimentálneho lietadla sa uskutočnil v decembri 2009. V júli 2010 lietadlo vydržalo vo vzduchu 26 hodín, teda aj v noci. V roku 2011 Solar Impulse HB-SIA absolvoval prvý medzištátny let ponad Francúzsko a Luxembursko do Belgicka. Po medzikontinentálnom lete v roku 2012 absolvovalo v roku 2013 transkontinentálny let cez Spojené štáty americké (USA) z východného pobrežia na západné.Jeho vylepšená verzia Solar Impulse HB-SIB obletela o pár rokov zemeguľu. Lietadlo vzlietlo 9. marca 2015 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, kde aj 26. júla 2016 pristálo.