Pred piatimi rokmi zomrela česká herečka Jiřina Jirásková

Praha/Bratislava 7. januára (TASR) - Popredná česká divadelná a filmová herečka Jiřina Jirásková, známa z filmov Sestřičky, Slunce, seno a jahody, Slunce, seno a pár facek, Slunce seno a erotika, Fany a z mnohých ďalších, po dlhej chorobe zomrela 7. januára 2013 v Prahe. Podľa jej želania ju pochovali v juhočeských Maleniciach do hrobu k jej životnému partnerovi a známemu filmovému a televíznemu režisérovi Zdeňkovi Podskalskému. Od úmrtia Jiřiny Jiráskovej v nedeľu 7. januára uplynie päť rokov.Jiřina Jirásková sa narodila 17. februára 1931. Začala študovať na kláštornom gymnáziu v Kutnej Hore a chcela vstúpiť do mníšskeho rádu. Odtiaľ však prešla na pražské Štátne konzervatórium a v rokoch 1946 až 1950 študovala na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Prvý angažmán získala v Hradci Králové, no už v roku 1951 prišla do pražského Divadla na Vinohradech. Jeho riaditeľkou sa po konkurze stala v roku 1990 a divadlo viedla desať rokov.Divadelnú kariéru začínala po boku výborných českých hercov napríklad Dany Medřickej, Marie Rosůlkovej či Jaroslava Marvana, ale aj svojich vrstovníkov - Vlasty Chramostovej, Jiřiny Švorcovej, Jiřího Valu, Zdeňka Řehořa či Rudolfa Deyla mladšieho. Pozoruhodnými boli aj jej kreácie v Shakespearových tragédiách, napríklad Richardovi III., kde kráľovnej Markéte v jej podaní robil partnera Miloš Kopecký.Svoju prvú filmovú rolu získala ako Tonička Rousová v roku 1953 vo filme Krejčovská povídka. Hlavnou hrdinkou sa stala v špionážnom filme Smyk (1960). O rok nato sekundovala Milošovi Kopeckému a Miroslavovi Horníčkovi v prvej českej crazy komédii Každá koruna dobrá. Vo filme Pohled do očí (1961) sa pred kamerou stretla s Ladislavom Chudíkom.Potom prácu pred kamerou Jiráskovej maril nepísaný zákaz účinkovania vo filmoch a v televízii v 70. rokoch 20. storočia súvisiaci s udalosťami v roku 1968. Napriek tomu si zahrala vo veselohre Světáci (1969) po boku s Odřichom Novým, Jiřím Sovákom, Vlastimilom Brodským, Janom Libíčkom a Jiřinou Bohdalovou. V roku 1983 zažiarila v snímke Sestřičky.Hrala v televíznom filme Zámek v Čechách (1993), úspešným bol tiež seriál Život na zámku (1995) a film Fany (1995) o ambicióznej primárke a jej vzťahu k mentálne postihnutej sestre. Poslednú hereckú príležitosť dostala vo filme Donšajni (2013).Jiřina Jirásková sa angažovala aj ako vyslankyňa dobrej vôle Detského fondu UNICEF. Český prezident Václav Klaus v októbri 2006 ocenil Jiřinu Jiráskovú Medailou Za zásluhy.