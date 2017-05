Pred poslancami sa predstavujú kandidáti na šéfa RTVS

Na snímke súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika počas svojej prezentácie na verejnom vypočutí kandidátov na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave 30. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Verejnoprávna inštitúcia RTVS bude mať v roku 2022 až štyri plnoformátové kanály a piaty v online priestore. V rámci verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS to dnes vyhlásil Václav Mika, ktorý predstavil svoj projekt "Cesta RTVS 2022".Jednotka má byť určená pre všetkých, dvojka pre každého, trojka pre náročných a štvorka pre informovaných. Päťka ako online kanál bude pre zvedavých, čo je služba pre mladého diváka od 12 do 25 rokov.Rozhlas má fungovať pod heslom ". Mika tvrdí, že v roku 2022 bude mať 15 programových služieb, osem z nich aj v pásme FM, ostatné sa majú šíriť digitálne a online. Rozhlas má byť lídrom na trhu a dôveryhodným partnerom.Na margo financií poznamenal, že RTVS bude hospodáriť bez strát. On sám vidí tri cesty, a to zvýšenie koncesionárskych poplatkov na sedem eur, garantovanie pevného percenta z HDP alebo liberalizáciu súčasného obmedzenia reklamy. Mika preferuje najmä zvýšenie koncesií.povedal Mika.Miroslavovi Čížovi (Smer-SD) chýbalo Mikovo vyjadrenie k aktuálnym problémom. Chcel vedieť, do akej miery reflektuje pluralitu názorov a či má pocit, že redaktori sú schopní sprostredkovať nebulvárne informácie.pripustil. Pre Miku je dôležitá dôveryhodnosť spravodajstva, v ktorej si RTVS podľa rebríčkov polepšila.dodal.