Pred reštauráciou v ČR sa zrútilo schodisko: Zranili sa turisti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Cibulková Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

České Budějovice/Praha 7. mája (TASR) - Okolnosti, ktoré viedli v piatok ku kolapsu vonkajšieho schodiska pred reštauráciou v golfovom areáli v Hlubokej nad Vltavou v Juhočeskom kraji, sú predmetom policajného vyšetrovania, a to pre podozrenie z trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví z nedbalosti. Až priebeh vyšetrovania poskytne odpoveď na otázku, či išlo o nešťastnú udalosť alebo o dôsledok zlého stavu schodiska, za ktorý zodpovedá prevádzkovateľ objektu.Na schodisku sa nachádzali v inkriminovanom čase turisti z Nemecka a Rakúska, ktorí sa na ňom fotografovali. Po kolapse schodiska utrpelo sčasti vážne zranenia niekoľko ľudí, informoval v pondelok s odvolaním sa na policajné informácie z rovnakého dňa internetový server iDNES.cz.Šesť zranených turistov previezli do českobudějovickej nemocnice, traja z nich utrpeli ťažké zranenia, jedného museli urgentne operovať.Zvyšných zranených previezli na ďalšie ošetrenie do ich vlastí.