Pred sto rokmi sa narodil český spisovateľ a politik Pavel Tigrid

Pavel Tigrid Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Bratislava 27. októbra (TASR) – Od narodenia českého spisovateľa, publicistu, vydavateľa a politika Pavla Tigrida uplynie v piatok 27. októbra sto rokov.Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov protikomunistického exilu. V období rokov 1946 až 1947 varoval pred uprednostňovaním vzťahov so sovietskym "osloboditeľom" na úkor vzťahov so Západom a potom v exile využíval všetky možnosti na udržiavanie plamienka slobody v občanoch svojej vlasti.Pavel Tigrid, vlastným menom Pavel Schönfeld, sa narodil 27. októbra 1917 v českej Prahe. Pochádzal z rodiny, ktorú zdecimoval nacistický holokaust. V roku 1939 ušiel do Londýna (Spojené kráľovstvo), kde šesť rokov pracoval v českom vysielaní BBC pod pseudonymom Tigrid. Po druhej svetovej vojne sa vrátil späť do vlasti. Vo februári 1948 pripravoval reportáž v britskej okupačnej zóne v Nemecku, odkiaľ sa už nevrátil. Emigroval z bývalého Československa, aby sa venoval boju proti totalitnému režimu vo svojej krajine.Zakladal československú redakciu Rádia Slobodná Európa (Radio Free Europe - RFE) a bol jej európskym riaditeľom v nemeckom Mníchove až do roku 1952, kedy odišiel do Spojených štátov amerických (USA). V roku 1960 sa usadil v Paríži (Francúzsko), kde až do roku 1972 vydával časopis Svědectví, hovorcu československej protikomunistickej emigrácie, ktorý založil v roku 1956. Z jeho kníh je asi najznámejšia Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, ktorá vyšla v roku 1988 v exile a v roku 1990 aj v Českej republike (ČR).Po Nežnej revolúcii sa v roku 1989 vrátil do vlasti a stal sa poradcom vtedajšieho československého prezidenta Václava Havla. V rokoch 1994-1996 zastával funkciu ministra kultúry ČR. Neskôr pôsobil vo funkcii poradcu vedúceho kancelárie prezidenta ČR pre oblasť problematiky česko-nemeckých vzťahov. Na vlastnú žiadosť z nej odišiel k 31. decembru 1998 a vrátil sa k rodine vo Francúzsku, avšak s českými politikmi a médiami naďalej udržiaval aktívne vzťahy. Venoval sa spolupredsedníctvu v Koordinačnej rade Česko-nemeckého diskusného fóra a publikačnej činnosti.Za účasti českého prezidenta Václava Havla odovzdal nemecký veľvyslanec v Českej republike Hagen Lambsdorf v júli 2000 Pavlovi Tigridovi prestížny nemecký Veľký kríž s hviezdou za zásluhy. Ocenenie Tigridovi vtedy udelil nemecký prezident Johannes Rau.Osemdesiatpäťročný publicista, spisovateľ novinár a legenda českého exilu Pavel Tigrid sa rozhodol odísť zo sveta dobrovoľne. Zomrel 31. augusta 2003 v Héricy vo Francúzsku.Aj napriek vysokému veku žil do poslednej chvíle veľmi aktívne. Pravidelne komentoval českú politiku, prispieval do novín a rozhlasu a pri návštevách Prahy chodil do spoločnosti. Jeho náhla smrť preto jeho priateľov vo Francúzsku i v Českej republike veľmi zaskočila.