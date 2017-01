Pred súd sa opäť postaví učiteľ, ktorý mal zneužívať 13-ročnú žiačku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenčín 24. januára (TASR)- Kauzou bývalého učiteľa Ivana J. z Prievidze, ktorý mal zneužívať od roku 2014 svoju bývalú, vtedy ešte 13-ročnú žiačku a neskôr jej mal aj podať tabletku na umelé prerušenie tehotenstva, sa bude opätovne zaoberať Okresný súd (OS) v Prievidzi. Rozhodol o tom v pondelok (23. 1.) senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne." informoval TASR hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.Ivana J. uznal ešte vlani v novembri prievidzský OS vinným zo spáchania prečinu nedovoleného prerušenia tehotenstva, pokračovacieho zločinu sexuálneho zneužívania, pokračovacieho prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pokračovacieho prečinu prechovávania detskej pornografie a zločinu výroby detskej pornografie. Obžalovaný vtedy na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe. OS mu uložil trest vo výmere osem rokov odňatia slobody nepodmienečne so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, uložil mu aj ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou. Niekdajší učiteľ sa vtedy odvolal proti výrokom o treste a uložení ochranného liečenia. Rovnako sa odvolal aj prokurátor, a to proti výroku o treste, potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.Bývalý učiteľ z Prievidze mal podľa polície svoju bývalú, vtedy 13-ročnú žiačku zneužívať dlhodobo.informovala ešte v marci minulého roka trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Ako vtedy ďalej uviedla, muž si ešte v januári 2016 prostredníctvom internetu zadovážil aj tabletky na spontánne prerušenie tehotenstva. "Tieto dal následne užiť 14-ročnej maloletej, nakoľko s ním čakala dieťa a bolo to pre oboch neželané tehotenstvo. U dievčaťa malo dôjsť následkom užitia týchto liekov k spontánnemu prerušeniu tehotenstva," dodala.