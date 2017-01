Pred súd sa postavil podnikateľ Sergej K., podporiť ho prišla manželka

Na snímke obžalovaný Sergej K. prichádza na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici 16. januára 2017. Vpravo jeho manželka Silvia. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Podnikateľ ukrajinského pôvodu Sergej K. sa dnes postavil pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, aby čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Od vlaňajšieho augusta, kedy bol rakúskymi justičnými orgánmi vydaný na Slovensko na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, je vo väzbe v Banskej Bystrici.vyhlásil pred súdom obžalovaný s tým, že je mu "ťažko sa brániť, keď cíti extrémnu zaujatosť zo strany obžaloby", ktorá údajne prichádza s nepoužiteľnými dôkazmi a navyše, keď dochádza k "masívnemu ovplyvňovaniu verejnej mienky cez médiá".Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Sergej K. ako konateľ spoločnosti DND Invest v rozpore so zákonnou povinnosťou vykonávať pôsobnosť konateľa s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti napriek dostatku finančných prostriedkov ku koncu decembra 2009 nezaplatil banke mimoriadnu splátku vo výške 700.000 eur. Porušením podmienok spôsobil vyhlásenie okamžitej splatnosti 3,5-miliónového úveru. V rámci vysporiadania úveru, ktorý bol zabezpečený nehnuteľnosťami spoločnosti, predovšetkým pozemkami určenými na realizáciu developerského projektu v Majcichove, mal uzavrieť v roku 2010 v mene spoločnosti súbor ekonomicky zjavne nevýhodných a záujmy spoločnosti poškodzujúcich zmlúv, na základe ktorých konaním postrádajúcim ekonomickú zmysluplnosť zbavil obchodnú spoločnosť, ktorej bol konateľom, nehnuteľností nevyhnutných na naplnenie podnikateľských zámerov.Sergej K. dnes pred ŠTS vypovedal, že spoločnosť reálne nemala v tom čase finančné prostriedky na zaplatenie mimoriadnej splátky banke, bola finančná kríza a zdôraznil tiež, že všetky rokovania o údajne nevýhodných zmluvách s ďalšími firmami prebiehali za účasti majiteľa spoločnosti a s jeho vedomím. Ako konateľ tak konal za súhlasu vlastníka spoločnosti a z jeho rozhodnutia. Navyše v tomto biznise transakcie zabezpečoval aj svojim súkromným majetkom v hodnote 13 až 15 miliónov eur.konštatovala obhajkyňa Sergeja K. Eva Mišíková.Manželka obžalovaného, modelka Silvia, ktorá prišla na otvorenie procesu, pre médiá uviedla, že verí v spravodlivosť súdu. Dúfa, že pravda vyjde najavo a aj to, kto a prečo mal na tejto kauze záujem.