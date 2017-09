Pred súdom v Nemecku stojí migrant, ktorý vraždil vo Freiburgu

ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Freiburg 5. septembra (TASR) - Na Krajinskom súde vo Freiburgu v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Wurttembersko sa dnes začal proces s mužom obžalovaným zo znásilnenia a vraždy 19-ročnej študentky medicíny Marie L., pre ktorú sa stala osudnou noc na 16. októbra 2016. Iba málokedy je však súd postavený pred situáciu, keď síce predpokladaný páchateľ sedí na lavici obžalovaných, avšak jeho identita stále nie je úplne jasná.Muž prišiel do Nemecka ako utečenec vydávajúci sa za 16-ročného tínedžera bez sprievodu ďalšej osoby v roku 2015. To však Hussein K., ktorý tvrdil, že smeroval z Afganistanu do spolkovej republiky za vzdelaním a lepším životom, klamal už pri príchode. V súdnej sieni sa totiž priznal, že už vtedy mal 18 rokov.Vyšetrovatelia však predpokladajú, že ani tentoraz nehovorí úplnú pravdu, pretože majú indície o tom, že má najmenej 22 rokov a že dokonca nevyrastal v Afganistane, ale v Iráne. Tam aj podľa vlastných slov vycestoval za starším bratom a pracoval "načierno" už od svojich 12 rokov.Jeho obeť, ktorú mal podľa žaloby v úmysle zavraždiť od samého počiatku, bola mladou sociálne sa angažujúcou ženou, študentkou medicíny, ktorá pomáhala napríklad pri výstavbe školského zariadenia v africkej Ghane.Informácie priniesli regionálna rozhlasová a televízna stanica SWR, ako aj internetové vydanie denníka Bild.Nejasnosti okolo identity obžalovaného súdu nezjednodušia rozhodovanie o kardinálnej otázke, či budú migranta súdiť ako maloletého alebo plnoletého páchateľa trestných činov znásilnenia a vraždy. Muž totiž zranenú ženu zanechal v bezvedomí v riečke Dreisam, v ktorej vodách sa utopila. Ak zodpovední posúdia zločiny ako dôsledky konania plnoletej osoby, hrozí migrantovi doživotný trest väzenia, v opačnom prípade môže vyviaznuť s trestom v rozmedzí 10-15 rokov odňatia slobody nepodmienečne.Obžalovaný, ktorý sa vo vyšetrovacej väzbe pokúsil o samovraždu, na margo svojej cesty za blahobytom dnes vypovedal, že z Afganistanu cestoval najskôr do Iránu, kde mu však chýbali potrebné dokumenty, takže pokračoval v úteku smerom do Turecka a odtiaľ sa cez viaceré európske krajiny dostal do Nemecka. Pôvodne tam vraj nechcel zostať natrvalo, zamieril by do Švédska, o opaku ho presvedčil až istý priateľ. Celkovo hovoril s čiastočným vylúčením verejnosti o svojom doterajšom živote okolo 180 minút, k obvineniam sa však mieni vyjadriť neskôr.Proces, ktorý bude pokračovať 11. septembra, sprevádza mimoriadny záujem médií a širokej verejnosti, ako aj prísne bezpečnostné opatrenia.