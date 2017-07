Pred výbormi budú vypovedať členovia Trumpovho volebného tímu

Paul Manafort, bývalý šéf predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júla (TASR) - Pred výbormi amerického Senátu budú na budúci týždeň v súvislosti so zasahovaním Ruska do vlaňajších prezidentských volieb vypovedať viacerí prominentní členovia volebného tímu prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom dnes agentúra AP.V pondelok sa pred senátny výbor pre kontrolu tajných služieb postaví Trumpov poradca a zároveň manžel jeho dcéry Ivanky Jared Kushner, ktorého vypočúvanie pravdepodobne prebehne za zatvorenými dverami.Prezidentov syn Donald Trump mladší a bývalý šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort majú v stredu v súvislosti so zasahovaním cudzieho štátu do priebehu prezidentských volieb vypovedať pred senátnym výborom pre súdnictvo.Podľa agentúry AP je takmer isté, že všetci traja budú musieť odpovedať na otázky súvisiace s vlaňajšou schôdzkou s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou, na ktorej sa členovia kampane vtedajšieho republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa očividne snažili získať kompromitujúce informácie o kandidátke Demokratickej strany Hillary Clintonovej.