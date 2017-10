Pred výstavbou MVE Iliaš posúdia jej vplyv na životné prostredie

VD Slatinka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Výstavbe malej vodnej elektrárne (MVE) Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie. Ako dnes TASR informoval Juraj Rizman zo združenia Via Iuris, Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu MVE Iliaš nebolo potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Súd zrušil rozhodnutie úradu pre jeho nezákonnosť.uviedla Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.Pri rozhodovaní tiež podľa jej slov nebola zohľadnená skutočnosť, že na celom toku Hrona sa uvažuje o výstavbe viacerých vodných elektrární s malými rozostupmi. To podľa Paulíkovej predstavuje problém aj pre rozvoj vodnej turistiky.dodala.Žalobcovia, ochranárske združenia Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Združenie Slatinka a miestne združenie Za dôstojnú Radvaň, v tejto súvislosti tiež upozornili, že plánovaná malá vodná elektráreň nie je v súlade s platným územným plánom mesta Banská Bystrica.dodal Imrich Vozár, právnik združenia Via Iuris, ktoré žalobcom zabezpečilo právnu pomoc.