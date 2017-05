Pred župnými voľbami vzniká v Nitrianskom kraji pravicová koalícia

Nitriansky hrad Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 25. mája (TASR) – Pred jesennými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) začína v Nitre vznikať veľká pravicová koalícia. Pre TASR to uviedol krajský predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Radoslav Pavelka.Rokovania o vzájomnej spolupráci medzi pravicovými stranami v Nitrianskom kraji prebiehajú podľa jeho slov už od januára." uviedol Pavelka.Hovoriť o tom, či pravicová koalícia postaví aj svojho kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), je podľa Pavelku ešte predčasné.Voľby do VÚC sa budú konať tento rok v novembri. Kandidatúru na post hlavy NSK zatiaľ potvrdil súčasný predseda Milan Belica, ktorý ešte oficiálne nezverejnil strany, ktoré by jeho kandidatúru mohli podporiť. O post predsedu NSK sa bude uchádzať aj nitriansky mestský a krajský poslanec Peter Oremus, ktorý chce kandidovať ako nezávislý.V súvislosti s voľbami do VÚC sa hovorí aj o ďalších kandidátoch na predsedu NSK. Ani jeden z nich však zatiaľ svoju kandidatúru oficiálne neohlásil. V prípade SMK sa ako o najpravdepodobnejšom kandidátovi hovorí o krajskom poslancovi a podpredsedovi strany Ivánovi Farkasovi. Svoju kandidatúru nevylúčil ani ďalší krajský poslanec Ján Greššo. V súvislosti so stranou Most-Híd sa zasa spomína meno Tomáša Galbavého, ktorý sa o post predsedu NSK neúspešne uchádzal už pred štyrmi rokmi, kedy sa v druhom kole volieb stretol s Milanom Belicom.