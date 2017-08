Predaj áut v Británii klesol v júli takmer o desatinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. augusta (TASR) - Predaj áut v Británii klesol minulý mesiac takmer o desatinu, čo znamená pokles už štvrtý mesiac po sebe. Uviedlo to dnes britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT) s tým, že pod tento trend sa najväčšou mierou podpisuje rastúca neistota spojená s prípravami na odchod Británie z Európskej únie.Podľa SMMT klesol predaj áut v Británii v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 9,3 % na 161.997 vozidiel. Od začiatku roka sa v Británii predalo približne 1,56 milióna vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 to znamená pokles o 2,2 %.Ako uviedol šéf SMMT Mike Hawes, dôvodom ďalšieho poklesu predaja je skôr neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie, než emisná kauza.povedal Hawes.Na neistotu v súvislosti s brexitom poukázal aj ekonóm zo spoločnosti Pantheon Macroeconomics Samuel Tombs. Zároveň varoval, že kúpa áut sa do budúcnosti môže v dôsledku slabšej libry predražiť. Očakáva, že pre vývoj kurzu libry môže cena áut v Británii vzrásť v budúcom, ako aj ďalšom roku približne o 3 %.