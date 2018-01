Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Londýn 5. januára (TASR) - Predaj áut v Británii vlani klesol, prvýkrát po šiestich rokoch vytrvalého rastu. Uviedlo to Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktoré zároveň očakáva, že aj tento rok sa odbyt áut zníži v dôsledku spomaľovania ostrovnej ekonomiky.SMMT v piatok oznámilo, že celkový dopyt po autách v Spojenom kráľovstve vlani klesol o 5,7 % na 2,54 milióna vozidiel.A hoci bol celkový počet predaných áut minulý rok tretí najvyšší v histórii štatistík, medziročné zníženie predaja bolo zároveň najvýraznejšie od roku 2009, keď britská ekonomika zápasila s hlbokou recesiou po globálnej finančnej kríze.Združenie pripúšťa, že vlaňajší výsledok negatívne ovplyvnili ajsprávy o plánoch na zákaz vjazdu dieselových áut do niektorých miest. Faktom však zostáva, že britská ekonomika vlani spomalila v dôsledku neistoty v súvislosti s brexitom, čo sa premietlo aj do nálady spotrebiteľov a ich ochoty utrácať najmä za drahšie položky.